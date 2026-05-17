Morre o compositor Noca da Portela, aos 93 anos
Noca estava internado com suspeita de pneumonia desde o último dia 30 em um hospital no Rio.
O compositor Osvaldo Alves Pereira, o Noca da Portela, morreu aos 93 anos, em meio à luta contra um tumor na próstata, neste domingo (17). O sambista estava internado há uma semana no Memorial São Cristóvão, no Rio de Janeiro, segundo havia informado a família.
Ele estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade de saúde, e a causa da morte não foi informada, de acordo com o portal g1.
Noca deixa quatro filhos, e foi casado por mais de 50 anos com Dona Conceição, que também já faleceu.
.O artista é autor de mais de 500 canções, segundo o jornal O Globo. Ele eternizou sucessos como "É Muito Amor"
Portela declara luto
A escola de Noca, a Portela, declarou três dias de luto, além de publicar uma nota de falecimento homenageando o artista.
"Figura querida e sempre presente em nossa quadra, Noca fará muita falta para toda a Família Portelense", diz texto.
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Noca foi levado à Portela por Paulinho da Viola em 1960, onde compôs diversos enredos e músicas de sucesso gravadas por nomes como Beth Carvalho.
O sambista venceu sete vezes a disputa de samba-enredo da Portela, sendo um dos maiores vencedores da história da agremiação.
Leia nota de luto
"Com profundo pesar, o G.R.E.S. Portela comunica o falecimento do nosso eterno baluarte Noca da Portela.
Mineiro de origem, Noca chegou ao Rio de Janeiro ainda na infância e construiu uma trajetória marcante no samba. No fim dos anos 60, a convite de Paulinho da Viola, ingressou na ala de compositores da Majestade do Samba.
Na Portela, ele é compositor de sete sambas-enredo, sendo um dos maiores vencedores de disputas da escola. Entre suas obras eternizadas estão os sambas de 1995 e 2015, verdadeiros clássicos do Carnaval.
Figura querida e sempre presente em nossa quadra, Noca fará muita falta para toda a Família Portelense.
Em nome da presidência do G.R.E.S. Portela, ficam decretados 3 dias de luto oficial.
Enviamos todo o nosso carinho e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores deste grande artista.
Em breve iremos divulgar informações de velório e sepultamento.
Descanse em paz, Noca!"