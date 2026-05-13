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Inscrições para o Encceja 2026 vão até sexta-feira (15); saiba como fazer

Exame será aplicado nacionalmente no dia 23 de agosto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Mão segurando uma caneta marca respostas em um cartão de prova de múltipla escolha, com círculos preenchidos ao lado de números e letras.
Legenda: O Encceja é destinado aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.
Foto: xm4thx/Shutterstock.

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 estão abertas e vão até sexta-feira (15). A aplicação ocorrerá no dia 23 de agosto e o exame é destinado a jovens e adultos que buscam certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio.

Os interessados devem acessar o Sistema Encceja e preencher os dados requisitados, incluindo informações pessoais, CPF, data de nascimento e outros dados de contato. Todo o processo é gratuito.

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O Encceja é realizado pelo Inep desde 2002 de forma voluntária e gratuita, destinado aos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Ele é usado como parâmetro de certificação, tornando-se balizador na implementação de políticas de melhoria para educação de jovens e adultos. 

Saiba como se inscrever para o Encceja 2026:

  • Acesse o site do Sistema Encceja e clique em "Inscrição 2026";
  • Preencha os dados pessoais, incluindo CPF e data de nascimento, clicando logo em seguida no desafio de autenticação;
  • A próxima etapa é para selecionar a forma de atendimento especializado, que deve ser informada caso seja necessário;
  • O candidato, então, deve continuar a inscrição após revisar as informações, informando se será necessário utilizar o tratamento pelo nome social;
  • A penúltima etapa requer o preenchimento do nível de ensino para o qual se deseja obter a certificação, delimitando estado e município da prova, além da instituição certificadora;
  • Já a última etapa é o Questionário Socioeconômico;
  • Após preencher, o candidato envia os dados e clica em "Salvar", confirmando a inscrição.
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