Inscrições para o Encceja 2026 vão até sexta-feira (15); saiba como fazer
Exame será aplicado nacionalmente no dia 23 de agosto.
As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 estão abertas e vão até sexta-feira (15). A aplicação ocorrerá no dia 23 de agosto e o exame é destinado a jovens e adultos que buscam certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio.
Os interessados devem acessar o Sistema Encceja e preencher os dados requisitados, incluindo informações pessoais, CPF, data de nascimento e outros dados de contato. Todo o processo é gratuito.
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O Encceja é realizado pelo Inep desde 2002 de forma voluntária e gratuita, destinado aos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Ele é usado como parâmetro de certificação, tornando-se balizador na implementação de políticas de melhoria para educação de jovens e adultos.
Saiba como se inscrever para o Encceja 2026:
- Acesse o site do Sistema Encceja e clique em "Inscrição 2026";
- Preencha os dados pessoais, incluindo CPF e data de nascimento, clicando logo em seguida no desafio de autenticação;
- A próxima etapa é para selecionar a forma de atendimento especializado, que deve ser informada caso seja necessário;
- O candidato, então, deve continuar a inscrição após revisar as informações, informando se será necessário utilizar o tratamento pelo nome social;
- A penúltima etapa requer o preenchimento do nível de ensino para o qual se deseja obter a certificação, delimitando estado e município da prova, além da instituição certificadora;
- Já a última etapa é o Questionário Socioeconômico;
- Após preencher, o candidato envia os dados e clica em "Salvar", confirmando a inscrição.