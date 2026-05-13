Inscrições para o Encceja 2026 vão até sexta-feira (15); saiba como fazer

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 estão abertas e vão até sexta-feira (15). A aplicação ocorrerá no dia 23 de agosto e o exame é destinado a jovens e adultos que buscam certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio.

Os interessados devem acessar o Sistema Encceja e preencher os dados requisitados, incluindo informações pessoais, CPF, data de nascimento e outros dados de contato. Todo o processo é gratuito.

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O Encceja é realizado pelo Inep desde 2002 de forma voluntária e gratuita, destinado aos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Ele é usado como parâmetro de certificação, tornando-se balizador na implementação de políticas de melhoria para educação de jovens e adultos.

Saiba como se inscrever para o Encceja 2026: