Dono de oficina mecânica é morto a facadas por funcionário no Distrito Federal

O dono de uma oficina mecânica foi morto por um funcionário do estabelecimento no final da manhã desta quarta-feira (6), no Distrito Federal.

O crime aconteceu no Setor de Oficinas Norte (SOF Norte), no Noroeste da unidade federativa, e foi registrado pelas câmeras da oficina. O suspeito, Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, foi preso em flagrante.

O homem sofreria de transtornos mentais e premeditou a ação, segundo a Polícia Civil do DF. Conforme o g1, ele relatou aos agentes que a motivação do crime seria “vingança”.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou, ainda conforme o portal, que Eduardo tem passagens pela polícia por porte de arma branca e tráfico de drogas.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia do DF (Área Central).

Imagens de segurança registraram o crime

As imagens de segurança da oficina mostram o momento em que o suspeito chega ao local e, de partida, agride o patrão com um chute.

Os golpes de faca contra o chefe também foram registrados pelo circuito interno de câmeras do estabelecimento.