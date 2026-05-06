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Dono de oficina mecânica é morto a facadas por funcionário no Distrito Federal

Suspeito, que foi preso, teria transtornos mentais e alegou “vingança” como motivação do crime.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Uma imagem de câmera de segurança mostra o interior de uma oficina mecânica com vários veículos estacionados, incluindo um carro branco em primeiro plano e uma caminhonete azul ao fundo. No canto esquerdo, dois homens aparecem próximos a uma bancada azul.
Legenda: Suspeito do crime teria transtornos mentais, segundo a Polícia Civil, e afirmado ter "vingança como motivação".
Foto: Reprodução.

O dono de uma oficina mecânica foi morto por um funcionário do estabelecimento no final da manhã desta quarta-feira (6), no Distrito Federal.

O crime aconteceu no Setor de Oficinas Norte (SOF Norte), no Noroeste da unidade federativa, e foi registrado pelas câmeras da oficina. O suspeito, Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, foi preso em flagrante.

O homem sofreria de transtornos mentais e premeditou a ação, segundo a Polícia Civil do DF. Conforme o g1, ele relatou aos agentes que a motivação do crime seria “vingança”.

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O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia do DF (Área Central).

Imagens de segurança registraram o crime

As imagens de segurança da oficina mostram o momento em que o suspeito chega ao local e, de partida, agride o patrão com um chute.

Os golpes de faca contra o chefe também foram registrados pelo circuito interno de câmeras do estabelecimento.

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