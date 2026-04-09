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Funcionário mata chefe após receber advertência no trabalho em Minas Gerais

Caso foi registrado no município de Piumhi na última terça-feira (7).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:21)
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Imagem de Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, preso em flagrante pela morte de José Wilson de Oliveira, de 60 anos.
Legenda: Sinésio Omar da Costa Júnior (direita) foi preso em flagrante pela morte de José Wilson de Oliveira (esquerda).
Foto: Divulgação/Saae e Reprodução/Redes sociais.

Um chefe de setor no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi, em Minas Gerais, foi morto a tiros dentro da própria casa por um funcionário que havia sido advertido. O caso ocorreu na última terça-feira (7) horas depois da notificação ser oficializada por escrito. 

Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, foi preso em flagrante pela morte de José Wilson de Oliveira, de 60 anos. Conforme o g1, o chefe era conhecido entre colegas e vizinhos por ser um homem humilde e tranquilo. 

A captura de Sinésio foi efetuada em Pedra do Indaiá, a 100 km de Piumhi, segundo a Polícia Civil. Duas pessoas estavam com ele, que foram detidas, ouvidas e liberadas. 

O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Piumhi. A arma do crime já foi encontrada e apreendida. 

Como aconteceu o crime?

Na terça-feira (7), Sinésio recebeu uma advertência por escrito de José Wilson. No entanto, ele se recusou a assinar o documento e recebeu suspensão de três dias de trabalho. 

Horas depois da advertência ser aplicada, Sinésio entrou na casa de Wilson e o matou a tiros. Apesar de ter sido socorrido, a vítima morreu no hospital

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O suspeito teria perguntado se Wilson queria levar outro tiro. "Tá bom só esse, ou você quer mais um?", afirmou Sinésio, conforme a esposa de Wilson. 

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