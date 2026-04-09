Jovem desaparece após cursinho e corpo é encontrado em área de mata em Jundiaí

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de uma jovem de 17 anos encontrada numa área de mata do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí (SP), após ficar 12 dias desaparecida.

Melissa Felippe Martins Santos foi vista pela última vez no dia 28 de março saindo de um cursinho pré-vestibular. A família da adolescente alega que ela mantinha uma rotina intensa de estudos e deixou o local mais cedo por conta de uma crise de ansiedade.

Conforme informações do jornal O Globo, a investigação aponta que Melissa pediu um carro de aplicativo para deixar o cursinho antes de seu celular ser desligado.

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Buscas pela jovem mobilizaram a comunidade

Ao tomarem conhecimento do desaparecimento de Melissa, amigos, familiares e vizinhos se voluntariaram para encontrar qualquer pista que levasse à jovem.