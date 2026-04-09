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Jovem desaparece após cursinho e corpo é encontrado em área de mata em Jundiaí

Melissa Felippe Martins Santos de 17 anos foi vista pela última vez ao sair de preparatório para vestibular.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
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Jovem sorrindo usando óculos e cabelo cacheado, posando para a foto em um ambiente de shopping com várias lojas ao fundo.
Legenda: Adolescente ficou sumida por 12 dias.
Foto: Reprodução.

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de uma jovem de 17 anos encontrada numa área de mata do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí (SP), após ficar 12 dias desaparecida.

Melissa Felippe Martins Santos foi vista pela última vez no dia 28 de março saindo de um cursinho pré-vestibular. A família da adolescente alega que ela mantinha uma rotina intensa de estudos e deixou o local mais cedo por conta de uma crise de ansiedade.

Conforme informações do jornal O Globo, a investigação aponta que Melissa pediu um carro de aplicativo para deixar o cursinho antes de seu celular ser desligado.

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Ao tomarem conhecimento do desaparecimento de Melissa, amigos, familiares e vizinhos se voluntariaram para encontrar qualquer pista que levasse à jovem.

Na segunda-feira (6), amigos e familiares fizeram uma vigília na Serra do Japi, pedindo por notícias. Equipes da Polícia Civil e da Guarda Municipal também foram acionadas para auxiliar nas buscas.

Os esforços seguiram até ontem, quarta-feira (8), quando o corpo dela foi achado em estado avançado de decomposição.

Ainda não há indícios do que teria acontecido com Melissa. A família informou que a adolescente enfrentava um quadro de depressão e era acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Jundiaí.

O motorista, a mãe e o irmão da adolescente já foram ouvidos pela polícia, informou o g1. A dinâmica do ocorrido ainda é investigada.

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