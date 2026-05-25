Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Tatuzão da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chega à Avenida Santos Dumont com Rui Barbosa

Tuneladora já escavou trechos em quatro das sete estações subterrâneas.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
25 de Maio de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chegam a 15 anos com perspectiva de conclusão para o fim de 2028.
Foto: Natinho Rodrigues/Diário do Nordeste.

As obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza devem chegar a 50% até outubro deste ano, segundo o Governo do Estado. 

Neste momento, um dos "tatuzões" que faz as escavações do futuro ramal está perfurando o subsolo nas imediações do cruzamento entre as Avenidas Santos Dumont e Rui Barbosa, na Aldeota.

Os detalhes da obra e o cronograma foram repassados por Hélio Winston Leitão, secretário de Infraestrutura do Ceará, em entrevista ao Diário do Nordeste.

O posicionamento da tuneladora, nome oficial do "tatuzão", coincide com as proximidades da estação Luiza Távora, na praça de mesmo nome, recentemente reinserida no percurso da Linha Leste.

Segundo Leitão, os pontos de parada voltaram ao trajeto após investimento de R$ 1 bilhão oriundo do Novo PAC, programa do Governo Federal. O valor total da obra, de R$ 2,8 bilhões, segue mantido.

"As três estações já estavam no projeto original e foram excluídas por questão de custo. Todo regramento metroferroviário coloca que tem que ter estação a cada 1 km. Seria ruim para a população descer na Nunes Valente e depois só no Papicu", pontuou.

Como ficam as obras da Linha Leste?

Segundo Hélio Leitão, a obra chegará a mais da metade até o fim do ano. Ele afirmou que, atualmente, os esforços da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) estão concentrados na conclusão da linha, a ser operada pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) quando for entregue.

"Precisamos finalizar a Linha Leste, não se justifica mais se perdurar, acredito que é até um desrespeito com a população. Vai ser a principal linha que teremos no Ceará, cortando toda a cidade de Fortaleza", declarou o secretário.

Ainda que a Linha Sul seja a maior do sistema metroferroviário da Grande Fortaleza, com 24,1 km de extensão, a Linha Leste, com 7,3 km, ficará inteiramente localizada na Capital. "É uma linha que vai ter muitos centros urbanos e comerciais, tem uma densidade muito grande na Aldeota", completou Leitão.

Veja também

Imagem da notícia: Agricultor do Ceará que achou petróleo no quintal recebe quatro propostas de compra do terreno
Negócios

Agricultor do Ceará que achou petróleo no quintal recebe quatro propostas de compra do terreno
Imagem da notícia: Democrata prevê R$ 25 milhões para expandir produção no Ceará e abrir mil vagas de emprego
Negócios

Democrata prevê R$ 25 milhões para expandir produção no Ceará e abrir mil vagas de emprego
Imagem da notícia: Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22)
Negócios

Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22)

O prazo de entrega da Linha Leste segue fixado para o final de 2028. A conclusão do ramal está em 45%, com a estação Chico da Silva Leste, compartilhada com a Linha Sul, com mais de 96% de execução. A estação Papicu tem cerca de 40% de obras prontas.

A licitação para a construção das três novas estações - Sé, Luiza Távora e Virgílio Távora (antiga Leonardo Mota, alterada após mudança de localização) - está aberta até agosto.

Projeto da fase 2 prevê ligação entre Papicu, Centro de Eventos e Messejana

Os recursos liberados do Novo PAC preveem um investimento para o metrô entre o Centro e o Papicu. A fase 2 do ramal, como é chamada a interligação entre o Papicu e o Centro de Eventos (CEC), na Washington Soares, só deve começar a sair do papel em 2029.

A fase 2 inclui uma possível extensão da Linha Leste até a Messejana pelo subsolo da avenida Washington Soares. A proposta é, de fato, estender o ramal até o bairro no sul da Capital, como afirmou Hélio Leitão.

Precisamos acabar a fase 1, que vai até o Papicu. Depois, vem a fase 2, que já tem projeto dentro da Seinfra até a Unifor, e aí se estenderia até a Messejana. Mas não falo disso porque não acabamos a fase 1".
Hélio Winston Leitão
Secretário de Infraestrutura do Ceará

No início das obras da Linha Leste, em janeiro de 2014, uma área junto ao canteiro central da avenida Washington Soares, nas proximidades do CEC, foi cercada por tapumes. Eles foram retirados sem que nenhuma intervenção aparente tenha sido realizada.

VLT entre Expedicionários e Castelão deve custar R$ 350 milhões

Hélio Leitão também detalhou o investimento no ramal Expedicionários - Aeroporto, entregue em fevereiro.

Foram investidos R$ 150 milhões, e o prolongamento desse ramal, até a Arena Castelão, custará mais R$ 200 milhões aos cofres públicos.

A perspectiva é de que os 5,1 km entre o Aeroporto e o estádio sejam concluídos até maio de 2027 - um mês antes da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil e terá Fortaleza como sede.

Transformação da Linha Oeste em metrô também é analisada

O único projeto metroferroviário em construção no Ceará é a Linha Leste. A Linha Oeste, porém, a mais antiga em funcionamento no Estado, também deve passar por mudanças.

A principal delas é a que envolve uma mudança no trecho que liga o Centro de Fortaleza ao Centro da Caucaia, em metrô. Atualmente, ela opera como Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Um estudo conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério das Cidades prevê a unificação das Linhas Oeste e Leste do Metrofor.

Isso criaria um ramal de mais de 32 km entre a Caucaia e o Centro de Eventos, que pode ser a maior linha metroferroviária do Nordeste.

O secretário argumenta que "vai depender da questão orçamentária" uma possível mudança da Linha Oeste para metrô e que "não há perspectiva para isso, mas ela vai ter que ter uma reforma". "Como vai ser, subterrânea, superfície ou mista, será discutido", acrescentou.

"Todas as linhas do Metrofor precisam de melhorias", diz secretário

O Metrofor conta com sete linhas em funcionamento (três no interior e quatro na Capital). Para Hélio Leitão, todos os ramais precisam passar por mudanças.

"É um desafio que temos no Governo do Estado. A Linha Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) está no nosso radar, até porque ela foi ampliada com o ramal Aeroporto, e até o ano que vem, será ampliada com o ramal Castelão. Ela necessariamente vai precisar passar por reformas", avaliou. 

VLT do Cariri está em funcionamento desde 2009 em linha única entre Crato e Juazeiro do Norte.
Legenda: VLT do Cariri está em funcionamento desde 2009 em linha única entre Crato e Juazeiro do Norte.
Foto: André Costa/Agência Diário.

"Quero apresentar melhorias - e não ampliações - no Cariri e em Sobral, principalmente no Cariri. Existe estudos quanto a extensão até Barbalha, mas precisamos fazer melhorias no sistema do Cariri, inclusive com reformas de trens", opinou o secretário.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/metrofor Logradouros/av rui barbosa Logradouros/av santos dumont Municípios/Fortaleza

VC Repórter

Imagem da notícia BNB diz em SP que o Ceará é o lugar pronto para investimento
Opinião

BNB diz em SP que o Ceará é o lugar pronto para investimento

Presidente do Banco do Nordeste, o pernambucano Paulo Câmara afirma que aqui há organização, oportunidade e capacidade de entrega
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Há 2 horas

Imagem da notícia Tatuzão da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chega à Avenida Santos Dumont com Rui Barbosa
Negócios

Tatuzão da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chega à Avenida Santos Dumont com Rui Barbosa

Tuneladora já escavou trechos em quatro das sete estações subterrâneas.

Luciano Rodrigues

Há 2 horas

Imagem da notícia Aposta de bolão de Fortaleza vencedora da Mega-Sena Especial de 30 anos tinha cota de R$ 3,1 mil
Negócios

Aposta de bolão de Fortaleza vencedora da Mega-Sena Especial de 30 anos tinha cota de R$ 3,1 mil

As duas apostas vencedoras desta edição da Mega-Sena saíram da Loteria Aldeota, em Fortaleza, e do Rio de Janeiro.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Quais produtos o agronegócio cearense mais exporta em 2026? Confira a lista
Agro

Quais produtos o agronegócio cearense mais exporta em 2026? Confira a lista

Neste primeiro semestre, o setor exportou US$ 151,31 milhões.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3010 deste domingo (24/05); prêmio é de R$ 330 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 3010 deste domingo (24/05); prêmio é de R$ 330 milhões

Sorteio especial acontece às 11h e prêmio não acumula. Confira os números sorteados.

Redação

Imagem da notícia Agro cearense cresce em ritmo chinês e quase triplica PIB em 10 anos
Opinião

Agro cearense cresce em ritmo chinês e quase triplica PIB em 10 anos

PIB do agro no Ceará saltou de R$ 4,9 bilhões para R$ 12,2 bilhões.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6068, deste sábado (23/05)
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6068, deste sábado (23/05)

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Redação

Imagem da notícia Ceará entra no leilão de petróleo da ANP com oito blocos avaliados em ao menos R$ 38 milhões
Negócios

Ceará entra no leilão de petróleo da ANP com oito blocos avaliados em ao menos R$ 38 milhões

Áreas se estendem por 10 municípios do litoral, de Acaraú a Cascavel, passando por Fortaleza.

Bruna Damasceno

Imagem da notícia O que muda no preço dos combustíveis no Ceará com o novo parque de tancagem do Pecém?
Negócios

O que muda no preço dos combustíveis no Ceará com o novo parque de tancagem do Pecém?

O empreendimento deve ampliar a infraestrutura de armazenamento e distribuição de combustíveis.

Redação

Imagem da notícia Revolução no agro cearense: a mulher no lugar do homem
Opinião

Revolução no agro cearense: a mulher no lugar do homem

Rita Grangeiro, sócia e diretora da Fazenda Grangeiro, revela: 20% do que hoje produz o agro do Ceará saem de fazendas dirigidas por mulheres.
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Exclusivo! Marquise construirá píer exclusivo para Eneva em Pecém
Opinião

Exclusivo! Marquise construirá píer exclusivo para Eneva em Pecém

Nele, atracará e operará a usina flutuante de regaseificação que fornecerá gás à termelétrica a ser implantada, também pela Eneva, no Complexo do Pecém
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Democrata prevê R$ 25 milhões para expandir produção no Ceará e abrir mil vagas de emprego
Negócios

Democrata prevê R$ 25 milhões para expandir produção no Ceará e abrir mil vagas de emprego

Indústria alçadista planeja dobrar sua produção diária até 2028 e aposta na verticalização total da linha masculina no Estado.

Paloma Vargas

Imagem da notícia São Luís ganha voo adicional para Lisboa antes de início das operações da TAP
Opinião

São Luís ganha voo adicional para Lisboa antes de início das operações da TAP

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Elmano: agro cearense exportou US$ 496 milhões em 2025
Opinião

Elmano: agro cearense exportou US$ 496 milhões em 2025

Ao falar no Cresce Ceará, o governador disse que o estado é o maior exportador de pescados, lagosta, castanha de caju e cera de carnaúba
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22)
Negócios

Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22)

O pagamento do primeiro lote está programado para o próximo dia 29 de maio.

Renato Bezerra

Imagem da notícia De quanto em quanto tempo a revisão do seu carro deve ser feita?
Auto

De quanto em quanto tempo a revisão do seu carro deve ser feita?

Barulhos, consumo alto e luzes no painel podem indicar problemas. Veja sinais de que seu carro precisa de revisão.

Redação

Imagem da notícia BYD Carmais realiza Dia D de elétricos e híbridos em Fortaleza neste sábado (23)
Auto

BYD Carmais realiza Dia D de elétricos e híbridos em Fortaleza neste sábado (23)

Ação reúne condições comerciais, modelos à pronta entrega e presença de Felipe Fera

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Cresce Ceará: sem boa logística de transporte, não adiantará a ferrovia
Opinião

Cresce Ceará: sem boa logística de transporte, não adiantará a ferrovia

Empresário lamenta a precária situação da BR-116 e do IV Anel Viário, que causa prejuízo ao agro e à economia cearenses
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Agricultor do Ceará que achou petróleo no quintal recebe quatro propostas de compra do terreno
Negócios

Agricultor do Ceará que achou petróleo no quintal recebe quatro propostas de compra do terreno

Confirmação da descoberta ocorreu nessa terça-feira (19).

Letícia do Vale

Imagem da notícia Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec
Agro

Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec

Produções de grãos como milho e soja são atrativos na região.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Novo Desenrola negociou R$ 10 bilhões em dívidas em menos de 20 dias, diz ministro
Negócios

Novo Desenrola negociou R$ 10 bilhões em dívidas em menos de 20 dias, diz ministro

Segundo o ministro, Desenrola Fies registrou renegociação de 34 mil contratos.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia
Negócios

"Não há por que a concessão não ser renovada", diz presidente da Enel Ceará

Informação foi compartilhada por José Nunes afirmou durante o Cresce Ceará.

João Gabriel Tréz

 e 

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Transnordestina até Quixadá será entregue até o fim deste ano, diz TLSA
Negócios

Transnordestina até Quixadá será entregue até o fim deste ano, diz TLSA

Informação foi compartilhada por Alex Trevisan, diretor comercial da Transnordestina Logística S.A., durante o Cresce Ceará.

Luciano Rodrigues

 e 

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Novo parque de tancagem no Pecém fecha com a Transnordestina e já soma 9 contratos; veja lista
Negócios

Novo parque de tancagem no Pecém fecha com a Transnordestina e já soma 9 contratos; veja lista

O empreendimento tem investimento de R$ 640 milhões e capacidade projetada de 240 mil m³.

Letícia do Vale

 e 

Paloma Vargas

Imagem da notícia Porto do Pecém recebe R$ 700 milhões em investimentos para transição energética
Negócios

Porto do Pecém recebe R$ 700 milhões em investimentos para transição energética

Senado autorizou empréstimos para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Luciano Rodrigues

 e 

Letícia do Vale

Imagem da notícia PF rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro
Negócios

PF rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

A PGR pode seguir com a negociação de forma individual.

Redação

Imagem da notícia Pecuária cearense tem futuro brilhante, diz especialista
Opinião

Pecuária cearense tem futuro brilhante, diz especialista

Médico veterinário Kolowyskiys Dantas, especializado em buiatria, aposta no frigorífico do Masterboi, na Transnordestina e na melhoria genética dos rebanhos
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Veja primeiras imagens do data center do TikTok após início da montagem
Negócios

Veja primeiras imagens do data center do TikTok após início da montagem

Movimentação intensa de trabalhadores e alto fluxo de veículos são destaque.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Como escolher carro usado: checklist antes de fechar negócio
Auto

Como escolher carro usado: checklist antes de fechar negócio

Veja guia prático para comprar carro usado com segurança, avaliando documento, histórico e custo de manutenção.

Redação

Imagem da notícia ANP confirma que substância encontrada em quintal de agricultor no Ceará é petróleo cru
Negócios

ANP confirma que substância encontrada em quintal de agricultor no Ceará é petróleo cru

Análise foi concluída nesta terça-feira (19).

Letícia do Vale

1

2 3 4 5