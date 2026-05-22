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Democrata prevê R$ 25 milhões para expandir produção no Ceará e abrir mil vagas de emprego

Indústria alçadista planeja dobrar sua produção diária até 2028 e aposta na verticalização total da linha masculina no Estado.

Escrito por Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
22 de Maio de 2026 - 14:00
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Legenda: Novidade da Democrata na BFShow, fabricação de sandálias masculinas faz com que fábrica no Ceará aumente em até 3 mil pares por dia a sua produção este ano.
Foto: Paloma Vargas.

A fabricante de calçados Democrata prevê investir R$ 25 milhões na próxima fase de expansão no Ceará, que se estende até o primeiro semestre de 2028. Somado aos R$ 37 milhões aplicados entre 2024 e 2025, o aporte total da empresa no Estado chega a R$ 62 milhões.

O crescimento deve gerar mil vagas de emprego, a maioria na unidade de Santa Quitéria. O objetivo é ampliar a capacidade produtiva de 20 mil para 30 mil pares por dia.

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Para isso, a empresa concluiu entre 2024 e 2025 uma ampliação física de 20 mil metros quadrados em suas instalações no Ceará, onde concentra toda a produção masculina da marca.

Em entrevista ao Diário do Nordeste durante a BFShow, feira calçadista que ocorreu em São Paulo, o diretor industrial da Democrata, Samuel Fernandes Pimenta, informou que o processo seletivo para as novas contratações já está em andamento.

"É bem audacioso, mas o projeto é bem grande e estamos animados", afirmou Pimenta. Os R$ 25 milhões da nova fase serão destinados à ampliação da unidade de Santa Quitéria e à contratação dos novos trabalhadores.

As vagas previstas são voltadas, principalmente, para a área de pesponto (costura), etapa com maior dependência de mão de obra manual.

Planta da fábrica de Santa Quitéria será a primeira do setor calçadista a ser totalmente climatizada para o conforto dos colaboradores.
Legenda: Planta da fábrica de Santa Quitéria será a primeira do setor calçadista a ser totalmente climatizada para o conforto dos colaboradores.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Ceará lidera produção e exportações nacionais de calçados

A expansão da Democrata ocorre em um cenário de protagonismo absoluto do Ceará no setor. Em 2025, o Estado consolidou-se como o maior produtor de calçados do Brasil, respondendo por 24,4% da produção nacional, com cerca de  206,8 milhões de pares fabricados.

O polo de Sobral, onde a Democrata mantém uma unidade de componentes, é hoje o maior centro produtor do país, concentrando sozinho quase 60% da fabricação estadual.

Além da liderança produtiva, o Ceará retomou o posto de principal exportador brasileiro em volume, concentrando 31,4% das vendas externas do setor, também no ano passado.

Foco em Santa Quitéria e inovação térmica

O coração da nova fase de crescimento da fábrica de calçados que nasceu em Franca, São Paulo, mas hoje concentra toda a sua produção masculina em solo cearense, será a unidade de Santa Quitéria, que receberá a maior parte da ampliação da linha de montagem.

Além do ganho de escala, a marca afirma estar se tornando uma referência tecnológica na região.

"Estamos climatizando toda a planta da Democrata de Santa Quitéria. É a primeira indústria de calçados climatizada [da região]", explicou o diretor, ressaltando que o projeto visa mitigar o calor local e otimizar o conforto dos colaboradores.

Diversificação do mix de produtos 

Embora a Democrata seja reconhecida pela linha masculina, hoje 100% verticalizada no Ceará, a diversificação de produtos tem impulsionado os números. Atualmente, a linha de tênis é o "carro-chefe", representando 58,8% da produção masculina, com cerca de 10 mil pares fabricados diariamente.

Empresa não descarta a produção de mocassins e tênis femininos nas plantas do Ceará, futuramente.
Legenda: Empresa não descarta a produção de mocassins e tênis femininos nas plantas do Ceará, futuramente.
Foto: Paloma Vargas.

Outra aposta recente é a produção de sandálias masculinas, iniciada em abril deste ano, que já atinge 2 mil pares por dia, com meta de chegar a 4 mil. As sandálias eram a grande novidade da estande da marca na BFShow na área masculina.

"Essa fábrica de sandália já está funcionando desde abril. É um projeto novo, uma vitrine que é a novidade deste ano e que já nasce 100% verticalizada em solo cearense", explicou Samuel Pimenta, destacando que o item faz parte da estratégia de diversificar o portfólio para além dos tradicionais sapatos sociais e tênis.

Já a Linha Ela (feminina), lançada em 2023, também apresenta resultados positivos, saltando de uma meta inicial de cerca de mil pares para quase 5 mil pares por dia atualmente. 

"Os números representam uma crescente exponencial. Hoje temos quase 300 itens no feminino, superando os 249 SKUs (modelos) do masculino", concluiu Samuel Pimenta. Porém, a linha feminina é terceirizada em fábricas parceiras no Rio Grande do Sul e em Jaú (interior de SP). 

Questionado sobre a possibilidade desta linha feminina também vir a ser fabricada no Ceará, o diretor industrial afirma que é algo para ser estudado "mais para frente", mas não descarta a verticalização de sapatos fechados, como tênis e mocassins.

Pondera, entretanto, que itens mais específicos como sandálias e saltos femininos devem continuar sendo terceirizados.

Como é a atuação da Democrata no Ceará:

  • Capacidade atual instalada: 17.000 pares por dia (referente apenas à linha masculina).
  • Expansão programada para o segundo semestre de 2026: 3 mil pares, alcançando o total de 20.000 pares por dia.
  • Meta de produção para até o primeiro semestre de 2028: 30.000 pares por dia.
  • Linha de Tênis: aproximadamente 10.000 pares por dia, o que representa 58,8% da produção masculina atual.
  • Estimativa de crescimento na linha de tênis: aumento de 1.000 a 1.500 pares por dia.
  • Linha de Sandálias Masculinas (projeto novo): atualmente produz 2.000 pares por dia, com meta de atingir 4.000 pares por dia.
  • Verticalização: 100% da linha masculina é produzida internamente pela empresa no Ceará.

No RS e SP

  • Linha Ela (Feminina): Atualmente produz cerca de 5.000 pares por dia (o projeto iniciou com uma meta de 600 a 1.000 pares).

 

*A repórter viajou a convite da Abicalçados 

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