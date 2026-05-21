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"Não há por que a concessão não ser renovada", diz presidente da Enel Ceará

Informação foi compartilhada por José Nunes afirmou durante o Cresce Ceará.

Escrito por João Gabriel Tréz e Luciano Rodrigues
21 de Maio de 2026 - 14:37
capa da noticia
Legenda: Fala foi proferida durante 3ª edição do Cresce Ceará, realizada nesta quinta-feira (21) pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).
Foto: Thiago Gadelha.

O presidente da Enel Ceará José Nunes afirmou, nesta quinta-feira (21), que não há motivos para a distribuidora não ter a concessão renovada. A fala ocorreu durante a 3ª edição do fórum Cresce Ceará, realizado pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

No último dia 6 de abril, a Enel Distribuição Ceará havia ficado de fora da lista de prorrogação das concessões das distribuidoras de energia elétrica, publicada pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

No documento, nenhuma das três distribuidoras da Enel no Brasil — além do Ceará, há em São Paulo e no Rio de Janeiro — foi incluída.

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Abordando o tema, Nunes reconheceu “um gargalo” anterior ligado “ao cumprimento da qualidade de serviço”, mas afirmou que a situação foi revertida.

No Brasil, a qualidade de serviço no setor elétrico é mensurada por dois indicadores coletivos, acompanhados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 

  • Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), que é o número de horas sem energia; 
  • Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), que se refere ao número de vezes que falta energia.

“Nós atendíamos com sobra os parâmetros da FEC e ficamos muito próximos da DEC”, explicou. Já no ano passado, segundo Nunes, os parâmetros foram alcançados.

“No ano de 2025, nós tivemos um excelente resultado em qualidade, o DEC ficou exatamente no parâmetro, foi o melhor resultado dos últimos 13 anos”, apontou.

“Isso fez com que a gente tivesse cumprido os critérios pelo plano de resultados que apresentamos e também pelos indicadores. Nós passamos a atender, tecnicamente, todos os parâmetros requeridos pelo regulador”
José Nunes
presidente da Enel Ceará

Os resultados positivos, seguiu explicando, precisam ser informados à Aneel, que verifica, audita e fiscaliza, para depois encaminhá-los ao Ministério. 

Segundo Nunes, com os critérios técnicos e econômicos cumpridos, “não há por que não ser renovada a concessão da Enel Ceará”. “Esse é o nosso entendimento e nossa expectativa”, garantiu o presidente. 

Na fala, ele também fez uma avaliação da situação da renovação da concessão da Enel São Paulo

“Naturalmente não acompanho com a profundidade que acompanho o Ceará, mas entendo que o tema está vindo à mesa com menos polarização e mais técnica e esse contexto será favorável ao caso da Enel São Paulo”, ponderou.

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