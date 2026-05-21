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Novo parque de tancagem no Pecém fecha com a Transnordestina e já soma 9 contratos; veja lista

O empreendimento tem investimento de R$ 640 milhões e capacidade projetada de 240 mil m³.

Escrito por Letícia do Vale e Paloma Vargas
21 de Maio de 2026 - 10:45 (Atualizado às 11:54)
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Legenda: A estrutura permitirá o armazenamento e a distribuição de combustíveis na região.
Foto: Fabiane de Paula.

O novo Parque de Tancagem do Grupo Dislub Equador, localizado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), já soma nove contratos fechados. A informação foi confirmada pelo vice-presidente da empresa, Beto Carrilho, durante evento do “Dia D” da obra, que reuniu autoridades, parceiros e futuros clientes.

Com investimento de R$ 640 milhões e capacidade projetada de 240 mil m³, o empreendimento deve ampliar a infraestrutura de armazenamento e distribuição de combustíveis na região, permitindo a movimentação de gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto.

Durante o evento, o empreendimento foi apresentado como o maior terminal em construção do País, nascendo como o terceiro maior do Norte e Nordeste.

O prazo estimado para a conclusão das obras é dezembro deste ano, sendo o início das operações previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. A informação é do CEO do Grupo Dislub Equador, Marcelo Campos Magalhães.

O novo parque apresenta, ainda, capacidade de expedição de até 1.500 caminhões por dia, 35 km de dutovias, terminal alfandegado, plataforma de carga e descarga, operação de importação e exportação e interação logística rodoferroviária com a ferrovia Transnordertina.

Confira a lista completa dos contratos firmados:

  • Petrobras;
  • Acelen;
  • Transnordestina;
  • Gambor;
  • Petroreconcavo;
  • Ale combustíveis;
  • Inpasa;
  • Binatural;
  •  Vitol.

“Nós vamos fazer todo o escoamento da produção de petróleo da PetroReconcavo, o petróleo que eles produzem no Rio Grande do Norte. Então é um contrato muito interessante, porque vai além da mera distribuição de combustíveis, permite também o escoamento e a exportação de petróleo também produzido no Nordeste através do Porto do Pecém”, ressaltou Marcelo.

Os valores dos contratos não foram informados. De acordo com o CEO, a tancagem de produtos como hidrogênio verde e amônia não está nos planos do empreendimento no momento, mas pode ser avaliada futuramente. 

Com obras iniciadas em 2025, já são mais de 1.000 empregos diretos gerados, conforme informação de Marcelo. A expectativa é de 100 postos de trabalho permanentes após a conclusão do projeto. Esse é o 10º terminal construído pelo Grupo Dislub Equador. 

Parque de Tancagem pode se tornar o maior do Norte e Nordeste brasileiro 

O empreendimento será o terceiro maior do tipo no Norte e Nordeste, mas apresenta área de expansão para se tornar o primeiro no ranking na região. A projeção é do vice-presidente do Grupo Dislub Equador, Beto Carrilho. 

Segundo o executivo, o Ceará não recebe biocombustível hoje por vias navais hoje, o que será mudado a partir do ano que vem com as atividades do terminal.

Na visão de Carrilho, entre as principais vantagens competitivas da planta estão a natureza alfandegária e a logística naval rodoferroviária, interligando com a Transnordestina. 

“A gente vai ter um terminal alfandegado, então ele pode exportar e importar tudo quanto é tipo de carga. No Nordeste, são poucos os que têm uma logística naval rodoferroviária. A Transnordestina vai ser uma grande (ferramenta) de escoamento e interiorização de combustível em toda a região Nordeste”, aponta. 

De acordo com ele, além do Ceará, o empreendimento irá abastecer 37% do Rio Grande do Norte, 35% do Piauí, 10% da Paraíba, e 4% de Pernambuco, alcançando 400 municípios nos cinco estados. 

“Isso significa um mercado alvo de mais de 4 bilhões de litros por ano. Hoje o Porto do Mucuripe adentra 1,4 bilhão de litros por ano”, acrescenta. 

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