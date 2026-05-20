3º Cresce Ceará discute agronegócio nesta quinta (21); inscrições estão abertas

Um dos principais motores da economia cearense, o agronegócio entra em discussão na 3ª edição do Cresce Ceará. Marcado nesta quinta-feira (21), o evento, realizado pelo Sistema Verdes Mares, reunirá lideranças empresariais, especialistas e membros do setor produtivo.

Nesta edição, duas pautas entrarão em foco: logística e energia, e como elas impactam o setor do agro no estado.

As inscrições, gratuitas, estão abertas e podem ser realizadas neste link. A programação conta com dois painéis: “Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento” e “O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense”. O evento acontece no Gran Mareiro Hotel, na Praia do Futuro.

“A terceira edição do evento reforça o compromisso do Sistema Verdes Mares em promover debates estratégicos para o desenvolvimento econômico do estado. O agronegócio tem um papel cada vez mais relevante na economia cearense, e discutir temas como logística e energia é fundamental para impulsionar a competitividade e abrir novas oportunidades para o setor”, destaca Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do Sistema Verdes Mares.

Painéis abordam temas fundamentais para o desenvolvimento econômico

O primeiro painel do evento, “Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento”, discutirá oportunidades relacionadas ao escoamento da produção, infraestrutura e integração de mercados. Os participantes são: João Teixeira (engenheiro, empresário e idealizador do Arco Metropolitano), Alex Trevisan (diretor comercial da Transnordestina Logística) e Edson Brok (CEO da Brok Fresh, Tropical Nordeste Fruit e Brok Logística), com mediação do jornalista Egídio Serpa.

Já o segundo, “O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense”, tem como foco os impactos da matriz energética sobre a produtividade e competitividade do setor. Participam Raimundo Delfino (proprietário da Fazenda Nova Agro), José Nunes (presidente da Enel Ceará) e Rita Grangeiro (proprietária da Fazenda Grangeiro e CEO da My Coco), sob mediação do jornalista Victor Ximenes.

Programação

8h – Credenciamento e networking

Painel 1: Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento

João Teixeira (engenheiro, empresário e idealizador do Arco Metropolitano)

Alex Trevisan (diretor comercial da Transnordestina Logística)

Edson Brok (CEO da Brok Fresh, Tropical Nordeste Fruit e Brok Logística)

Mediação: Egídio Serpa

Painel 2: O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense

Raimundo Delfino (proprietário da Fazenda Nova Agro)

José Nunes (presidente da Enel Ceará)

Rita Grangeiro (proprietária da Fazenda Grangeiro e CEO da My Coco)

Mediação: Victor Ximenes

Serviço

3ª edição do Cresce Ceará

Data: 21 de maio

Horário: 8h

Local: Gran Mareiro Hotel – Fortaleza (Salão José de Alencar)

Rua Oswaldo Araújo, Nº 100, Quadra 31 - Praia do Futuro I

Inscrições: Sympla – Cresce Ceará 3ª edição