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Quatro cidades do Ceará terão rodovias duplicadas; veja quais

As duplicações abrangem as rodovias CE-166 e CE-060.

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Trecho da rodovia CE-060, com placa do km 55 e veículo passando na estrada.
Legenda: Com cerca de 540 km de extensão, a CE-060 liga Fortaleza ao município de Jardim, no Cariri cearense, na divisa com Pernambuco.
Foto: Fabiane de Paula.

Três rodovias duplicadas devem passar por municípios cearenses em breve. Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), Quixeramobim, Aracoiaba, Redenção e Baturité devem receber obras de duplicação em breve, contemplando a CE-166 e a CE-060.

De acordo com uma nota enviada pela pasta, as obras de duplicação da CE-166, que passa por Quixeramobim, estão em fase de estudos preliminares. Já a duplicação da CE-060, no trecho entre Baturité e Redenção, passando por Aracoiaba, está em fase de elaboração contratual, "etapa que antecede a emissão da ordem de serviço para o início das obras".

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Infraestrutura cearense demanda melhorias

Atualmente, das rodovias estaduais pavimentadas no Ceará, que totalizam 9,5 mil km, menos de 8% são duplicadas. O índice de pista dupla pavimentada é de apenas 682,9 km.

Cerca de 60% dos trechos duplicados estão localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Rodovias como a CE-010 e a CE-040, que começam na Capital cearense, são duas das poucas inteiramente duplicadas no Estado.

Segundo Heber Oliveira, professor de pós-graduação do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), essa discrepância ocorre "porque investimentos em infraestrutura tendem a priorizar áreas com maior densidade populacional e atividade econômica".

"Por sua vez, regiões do interior, como as que possuem maior extensão territorial e menor densidade, e sem atividades econômicas ou industriais que justifiquem sua execução, elevam o custo por quilômetro e reduzem a velocidade de expansão da malha pavimentada", destaca Heber. 

Três outras rodovias podem ser reestruturadas

Segundo comunicado enviado pela SOP, além das três rodovias que serão duplicadas, outras duas estão em fase de estudos preliminares para "verificação de necessidade técnica, viabilidade econômica e definição orçamentária e captação de recursos" de obras de restauração e readequação.

A primeira delas é a CE-060, na via já existente, no trecho de 73 km entre a BR-122 e a BR-226, que pode passar por obras de reestruturação. A segunda é a CE-166, que pode passar por obras de readequação no trecho de 10,2 km entre o município de Quixeramobim e o acesso ao porto seco do município.

A Superintendência também afirmou que realiza levantamento técnico para a implantação do contorno viário de Quixeramobim.

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