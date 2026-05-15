Morre Dico Carneiro, fundador da Cialne, aos 90 anos

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 90 anos, o empresário Dico Carneiro, fundador da Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne). Nascido Francisco de Araújo Carneiro em Quixeramobim, no dia 23 de janeiro de 1936, ele fundou a empresa há 60 anos.

O negócio começou tendo como foco a produção de ovo comercial, até começar a ser expandido já a partir dos anos 1970 e se tornar um dos principais do setor de alimentos do Norte e Nordeste.

O velório de Dico Carneiro será realizado às 15 horas desta sexta (15), sendo seguido do Culto de Ação de Graças pela Vida, às 18h30, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza

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O falecimento foi comunicado à imprensa em nota oficial da empresa, que define o fundador como um “homem de fé, trabalhador e guiado por valores sólidos”.

“O Sr. Dico teve papel decisivo na construção da história da companhia. Mais do que fundar uma empresa, ele construiu relações de confiança, inspirou gerações e deixou um legado marcado pela integridade, pela simplicidade, pela responsabilidade e pelo respeito às pessoas” nota da Cialne

O texto ressalta que o legado do empresário “permanece vivo em cada relação construída com seriedade, em cada colaborador valorizado e em cada decisão guiada pelos valores que ele sempre defendeu”.

Em 2025, a Cialne expandiu a presença na região Sudeste, após adquirir a Granja São José, de São Paulo. Além de atuar na avicultura, produção e comercialização de ovos, ela também tem operação na produção de rações para aves e bovinos.

Veja nota da Cialne na íntegra:

"A CIALNE comunica, com profundo pesar, o falecimento de seu fundador, Francisco de Araújo Carneiro, carinhosamente conhecido como Sr. Dico, aos 90 anos de idade.

Homem de fé, trabalhador e guiado por valores sólidos, o Sr. Dico teve papel decisivo na construção da história da companhia. Mais do que fundar uma empresa, ele construiu relações de confiança, inspirou gerações e deixou um legado marcado pela integridade, pela simplicidade, pela responsabilidade e pelo respeito às pessoas.

À frente da criação da CIALNE, o Sr. Dico ajudou a consolidar uma cultura empresarial baseada no trabalho honesto, na palavra cumprida e no compromisso com colaboradores, clientes, parceiros e com o desenvolvimento do setor. Sua trajetória permanece profundamente ligada à essência da empresa e aos princípios que seguem orientando sua atuação.

Muito do que a CIALNE representa hoje nasceu de sua visão, coragem e capacidade de enxergar além do presente. Seu legado permanece vivo em cada relação construída com seriedade, em cada colaborador valorizado e em cada decisão guiada pelos valores que ele sempre defendeu.

Neste momento de despedida, a CIALNE se solidariza com a Família Fundadora, amigos, colaboradores e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o Sr. Dico Carneiro e compartilhar parte de sua caminhada.

O velório será realizado hoje, às 15h, seguido do Culto de Ação de Graças pela Vida, às 18h30, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, localizada na Avenida Nila Gomes de Soárez, 155 — Cidade 2000, em Fortaleza.

A CIALNE manifesta sua gratidão pela vida e pela história do Sr. Dico Carneiro e roga a Deus que conforte todos os familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e saudade"