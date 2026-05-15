Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Morre Dico Carneiro, fundador da Cialne, aos 90 anos

Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne), destaque do setor de alimentos do Norte e Nordeste, foi fundada em 1966 pelo empresário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
O empresário Francisco 'Dico' de Araújo Carneiro sorri sentado à sua mesa de trabalho, vestindo uma camisa social clara com suspensórios escuros e óculos de armação redonda. Ao fundo, plantas decorativas e uma parede de textura cinza compõem o ambiente de escritório sóbrio e profissional.
Legenda: Francisco de Araújo Carneiro, conhecido como Dico Carneiro, fundou a Cialne em 1966.
Foto: Divulgação.

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 90 anos, o empresário Dico Carneiro, fundador da Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne). Nascido Francisco de Araújo Carneiro em Quixeramobim, no dia 23 de janeiro de 1936, ele fundou a empresa há 60 anos.

O negócio começou tendo como foco a produção de ovo comercial, até começar a ser expandido já a partir dos anos 1970 e se tornar um dos principais do setor de alimentos do Norte e Nordeste

O velório de Dico Carneiro será realizado às 15 horas desta sexta (15), sendo seguido do Culto de Ação de Graças pela Vida, às 18h30, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza

Veja também

teaser image
Negócios

Semana S do Fecomércio traz serviços gratuitos e programação sobre empreendedorismo e inovação

teaser image
Victor Ximenes

Com inscrições abertas, Cresce Ceará traça caminhos do agro, com logística e energia no radar

O falecimento foi comunicado à imprensa em nota oficial da empresa, que define o fundador como um “homem de fé, trabalhador e guiado por valores sólidos”

“O Sr. Dico teve papel decisivo na construção da história da companhia. Mais do que fundar uma empresa, ele construiu relações de confiança, inspirou gerações e deixou um legado marcado pela integridade, pela simplicidade, pela responsabilidade e pelo respeito às pessoas”
nota da Cialne

O texto ressalta que o legado do empresário “permanece vivo em cada relação construída com seriedade, em cada colaborador valorizado e em cada decisão guiada pelos valores que ele sempre defendeu”.

Em 2025, a Cialne expandiu a presença na região Sudeste, após adquirir a Granja São José, de São Paulo. Além de atuar na avicultura, produção e comercialização de ovos, ela também tem operação na produção de rações para aves e bovinos.

Veja nota da Cialne na íntegra:

"A CIALNE comunica, com profundo pesar, o falecimento de seu fundador, Francisco de Araújo Carneiro, carinhosamente conhecido como Sr. Dico, aos 90 anos de idade.

Homem de fé, trabalhador e guiado por valores sólidos, o Sr. Dico teve papel decisivo na construção da história da companhia. Mais do que fundar uma empresa, ele construiu relações de confiança, inspirou gerações e deixou um legado marcado pela integridade, pela simplicidade, pela responsabilidade e pelo respeito às pessoas.

À frente da criação da CIALNE, o Sr. Dico ajudou a consolidar uma cultura empresarial baseada no trabalho honesto, na palavra cumprida e no compromisso com colaboradores, clientes, parceiros e com o desenvolvimento do setor. Sua trajetória permanece profundamente ligada à essência da empresa e aos princípios que seguem orientando sua atuação.

Muito do que a CIALNE representa hoje nasceu de sua visão, coragem e capacidade de enxergar além do presente. Seu legado permanece vivo em cada relação construída com seriedade, em cada colaborador valorizado e em cada decisão guiada pelos valores que ele sempre defendeu.

Neste momento de despedida, a CIALNE se solidariza com a Família Fundadora, amigos, colaboradores e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o Sr. Dico Carneiro e compartilhar parte de sua caminhada.

O velório será realizado hoje, às 15h, seguido do Culto de Ação de Graças pela Vida, às 18h30, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, localizada na Avenida Nila Gomes de Soárez, 155 — Cidade 2000, em Fortaleza.

A CIALNE manifesta sua gratidão pela vida e pela história do Sr. Dico Carneiro e roga a Deus que conforte todos os familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e saudade"

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
O empresário Francisco 'Dico' de Araújo Carneiro sorri sentado à sua mesa de trabalho, vestindo uma camisa social clara com suspensórios escuros e óculos de armação redonda. Ao fundo, plantas decorativas e uma parede de textura cinza compõem o ambiente de escritório sóbrio e profissional.
Negócios

Morre Dico Carneiro, fundador da Cialne, aos 90 anos

Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne), destaque do setor de alimentos do Norte e Nordeste, foi fundada em 1966 pelo empresário.

Redação
Há 31 minutos
Imagem mostra palestrantes e o mediador Egídio Serpa na primeira edição do Cresce Ceará.
Victor Ximenes

Com inscrições abertas, Cresce Ceará traça caminhos do agro, com logística e energia no radar

No dia 21 de maio, evento discute desafios e oportunidades do agronegócio cearense.

Victor Ximenes
Há 1 hora
Vista aérea de todo o complexo que seria o Hard Rock Hotel Fortaleza, na praia de Lagoinha, município de Paraipaba. Ao todo, são dezenas de chalés, piscinas e uma grande estrutura de hotel.
Negócios

Hard Rock sai do Ceará após fracasso histórico e deixa hotéis de Lagoinha e Jeri sem rumo

Com a saída oficial da marca global do portfólio cearense, o que resta em Lagoinha e Jericoacoara é uma crise de desconfiança e investidores no prejuízo.

Paloma Vargas
Há 1 hora
foto do medalhista olímpico Lars Grael apresentando palestra.
Negócios

Semana S do Fecomércio traz serviços gratuitos e programação sobre empreendedorismo e inovação

Evento acontece neste sábado (16) e domingo (17) no Aterro da Praia de Iracema.

Redação
15 de Maio de 2026
Avião da Air France parado.
Igor Pires

Air France terá 1/3 dos voos no Brasil pelo Nordeste e projeta crescer mais

Igor Pires
15 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: um leilão sob gravíssima suspeita

O Ministério de Minas e Energia decidiu privilegiar a energia suja e grupos empresariais. Por esta e outras razões, a Aneel suspendeu a homologação do certame

Egídio Serpa
15 de Maio de 2026
Foto que contém canteiro de obras da Linha Leste do Metrofor.
Negócios

Empresas são multadas em R$ 1,5 milhão por atraso nas obras da Linha Leste do metrô de Fortaleza

Sanções são referentes aos anos de 2021 e 2022.

Luciano Rodrigues
14 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: para blindar-se, Vorcaro comprou quem quis. Deu-se mal

O maior escândalo financeiro da história do país tumultua a eleição presidencial e põe na fogueira novos personagens

Egídio Serpa
14 de Maio de 2026
Negócios

Le’Loyn Parfums eleva o mercado de luxo no Nordeste com pop-up exclusiva de Creed

Ativação reúne fragrâncias com marca de destaque global no segmento perfume de nicho

Agência de Conteúdo DN
14 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Ceará exportou R$ 800 milhões em mármore e granito

Mas, por absoluta incompetência, extraímos e vendemos só rocha pura, sem qualquer valor agregado.

Egídio Serpa
14 de Maio de 2026
Foto que contém uma composição da Ferrovia Transnordestina. Ela é pintada majoriatariamente nas cores azul, com detalhes em amarelo e verde.
Negócios

Transnordestina terá três terminais de carga com condomínios logísticos no Ceará; veja locais

Ferrovia avança em construção rumo ao Porto do Pecém, e entrega de trajeto cearense está prevista para o ano que vem.

Luciano Rodrigues
14 de Maio de 2026
Frentista abastece carro branco. Imagem não mostra rosto de ninguém.
Negócios

Governo anuncia subsídio de até R$ 0,89 por litro para estancar preço da gasolina

Ministério de Minas e Energia pediu "celeridade" às distribuidoras e postos de gasolina no repasse do desconto aos consumidores.

Redação
13 de Maio de 2026
Estátua de Juazeiro.
Victor Ximenes

Câmara aprova criação de rota turístico-religiosa no Cariri cearense

Projeto reconhece oficialmente circuito que integra Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri.

Victor Ximenes
13 de Maio de 2026
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.
Negócios

Ricardo Cavalcante é nomeado representante nacional da indústria na Sudene

Presidente da Fiec é o atual vice-presidente executivo da confederação.

Redação
13 de Maio de 2026
Carros no trânsito de uma cidade.
Auto

Senado aprova renovação automática da CNH, mas ainda exige exame médico

Serão beneficiados os condutores que não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

Redação
13 de Maio de 2026
Victor Ximenes

'Retrocesso para a indústria', diz Fiec sobre fim da 'taxa das blusinhas'

Segundo a entidade, a medida amplia a desigualdade concorrencial entre empresas brasileiras e fornecedores internacionais.

Victor Ximenes
13 de Maio de 2026
Siderurgica no Pecém.
Negócios

Cearenses que levaram calote da Posco agora podem cobrar dívida diretamente da matriz na Coreia

Segundo Associação de Credores, dívida total do empreendimento ultrapassa R$ 1,1 bilhão.

Letícia do Vale
13 de Maio de 2026
Egídio Serpa

UFC, Senai e Grupo Argo criam tecnologia para hidrogênio verde

A novidade tecnológica está voltada à aplicação de materiais avançados na cadeia do H2V

Egídio Serpa
13 de Maio de 2026
Foto que contém obras na estação Praça da Sé da Linha Leste do Metrofor, em foto de 2021. Ao fundo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza.
Negócios

Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá mais 3 estações; veja locais

Os pontos de parada são subterrâneos.

Luciano Rodrigues
13 de Maio de 2026
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de entrada e saída visíveis em uma universidade.
Negócios

Desenrola Fies inicia renegociação de dívidas nesta quarta-feira (13)

Programa oferece descontos de até 99% a estudantes inadimplentes.

Redação
13 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Os minerais do Ceara, de Virgílio Távora até hoje

Criada pelo governo Távora, a Secretaria de Minas e Energia desapareceu após haver descoberto a riqueza do subsolo cearense

Egídio Serpa
13 de Maio de 2026
Imagem do aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Qual o impacto da reforma tributária no preço das passagens aéreas?

Igor Pires
13 de Maio de 2026
Imagem de um grupo de jovens no ambiente de trabalho.
Delania Santos

Conheça três lições que a Geração Z está dando aos líderes

Delania Santos
13 de Maio de 2026
foto do presidente Lula vestindo terno azul, gesticulando com o dedo durante conversa, em ambiente com decoração colorida ao fundo.
Negócios

Lula anuncia fim da 'taxa das blusinhas', isentando cobrança sobre compras internacionais

Conforme o Governo, a partir desta quarta-feira (13), compras de até US$ 50 estarão isentas de imposto federal.

Redação
12 de Maio de 2026
imagem de balcão de açougue com pedaços de carne crua expostos para matéria sobre União Europeia suspender autorização para carne do Brasil e outros produtos animais por falta de garantias sanitárias.
Negócios

União Europeia exclui Brasil da lista de países aptos a exportar carne e outros itens para a região

Medida vale a partir de setembro. UE argumenta que País não comprovou controle de uso de antimicrobianos na pecuária.

Agência Brasil e Redação
12 de Maio de 2026
Foto de pessoa segurando cédulas de 100 200 e 20 reais para matéria sobre dinheiro esquecido no Banco Central.
Negócios

BC aponta R$ 10,5 bilhões 'esquecidos' em bancos; dinheiro pode ir para o Desenrola

Saiba como resgatar "dinheiro esquecido" no Banco Central.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da Tok&Stok, uma loja de móveis e decoração para casa, com grande sinalização verde e portas de vidro que revelam os produtos expostos no interior.
Negócios

Grupo Toky entra com pedido de recuperação judicial com dívida de R$ 1,11 bilhão

Empresa busca evitar a liquidez das atividades e proteger o emprego dos funcionários.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da sede do Detran Ceará, com placa azul “DETRAN‑CE Sede” em primeiro plano, estrutura coberta ao fundo e carros passando pela via ao lado, em área arborizada.
Auto

Leilão do Detran-CE tem lotes com carros, motos e sucatas a partir de R$ 50; veja detalhes

Itens estarão disponíveis para vistoria em Camocim nesta terça-feira (12).

Redação
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Urânio e fosfato de Itataia: projeto pronto. Falta licença ambiental

Empreendimento reduzirá importações brasileiras de fertilizantes e dará autossuficiência em urânio ao Brasil

Egídio Serpa
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

O cearense descobre as saborosas virtudes da carne suína

Suinocultura do Ceará cresce graças ao melhoramento genético do rebanho e aos investimentos que também se fazem em modernos frigoríficos

Egidio Serpa
12 de Maio de 2026