Com inscrições abertas, Cresce Ceará traça caminhos do agro, com logística e energia no radar

Chegando à 3ª edição, o Cresce Ceará, evento promovido pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), debaterá, no dia 21 de maio, os principais desafios e oportunidades do agronegócio cearense. As inscrições são gratuitas e já estão abertas neste link.

A programação do evento contará com dois painéis, o primeiro "Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento" abrangerá novas vias de expansão que se abrem para o setor, por exemplo, com a Ferrovia Transnordestina, cujas obras avançam no interior do Ceará.

O segundo painel, com o título "O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense", ouvirá especialistas sobre as barreiras e potencialidades do setor ante a demanda energética crescente.

A curadoria dos convidados prioriza nomes com atuação direta na cadeia produtiva e capacidade de contribuir com análises consistentes. O evento se consolida na agenda empresarial de setores estratégicos da economia cearense.

Veja programação

PAINEL: Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento

João Teixeira - engenheiro e empresário, grande produtor de bananas na Chapada do Apodi;

Alex Trevisan - Diretor Comercial na Transnordestina Logística – TLSA;

Edson Brok - produtor e exportador de banana do Ceará para Europa, fundador da Brok Logística;

Mediador: Egídio Serpa

PAINEL: O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense

Rita Grangeiro - proprietária da Fazenda Grangeiro, produtora de coco, feijão-verde, milho e melancia;

Raimundo Delfino - Presidente da Santana Textiles e proprietário da Fazenda Nova Agro, produtor de algodão e soja na Chapada do Apodi;

José Nunes - Presidente da Enel Ceará.

Mediador: Victor Ximenes