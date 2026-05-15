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Com inscrições abertas, Cresce Ceará traça caminhos do agro, com logística e energia no radar

No dia 21 de maio, evento discute desafios e oportunidades do agronegócio cearense.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: As inscrições são gratuitas.
Foto: Foto: LC Moreira

Chegando à 3ª edição, o Cresce Ceará, evento promovido pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), debaterá, no dia 21 de maio, os principais desafios e oportunidades do agronegócio cearense. As inscrições são gratuitas e já estão abertas neste link.

A programação do evento contará com dois painéis, o primeiro "Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento" abrangerá novas vias de expansão que se abrem para o setor, por exemplo, com a Ferrovia Transnordestina, cujas obras avançam no interior do Ceará.

O segundo painel, com o título "O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense", ouvirá especialistas sobre as barreiras e potencialidades do setor ante a demanda energética crescente.

A curadoria dos convidados prioriza nomes com atuação direta na cadeia produtiva e capacidade de contribuir com análises consistentes. O evento se consolida na agenda empresarial de setores estratégicos da economia cearense.

Veja programação

PAINEL: Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento 

  • João Teixeira - engenheiro e empresário, grande produtor de bananas na Chapada do Apodi;
  • Alex Trevisan - Diretor Comercial na Transnordestina Logística – TLSA;
  • Edson Brok - produtor e exportador de banana do Ceará para Europa, fundador da Brok Logística;
  • Mediador: Egídio Serpa 

PAINEL: O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense 

  • Rita Grangeiro - proprietária da Fazenda Grangeiro, produtora de coco, feijão-verde, milho e melancia;
  • Raimundo Delfino - Presidente da Santana Textiles e proprietário da Fazenda Nova Agro, produtor de algodão e soja na Chapada do Apodi;
  • José Nunes - Presidente da Enel Ceará.
  • Mediador: Victor Ximenes 

Serviço

3ª edição do Cresce Ceará 
Data: 21 de maio 
Horário: 8h 
Local: Gran Mareiro Hotel 
Inscreva-se no Cresce Ceará  

 