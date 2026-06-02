Falta mão de obra também na construção civil do Ceará
A crise da falta de braços nos diferentes setores da economia cearense avança e atinge, também, o setor da Tecnologia da Informação
Um grande empresário da construção civil do Ceará transmitiu à coluna mensagem em que, a propósito da notícia divulgada ontem aqui sobre a crise de mão de obra que atinge a agropecuária, faz uma revelação grave:
“Falta mão de obra, também, no nosso setor”, ele diz, acrescentando que a carência maior é de pedreiro de acabamento, mecânico hidráulico e eletricista”, afirma ele.
Quase simultaneamente, outro empresário, este da área de TI (Tecnologia da Informação), transmitiu a lamentável notícia de que a sua e as empresas de alguns dos seus amigos enfrentam, igualmente, a falta de mão de obra especializada, principalmente a de desenvolvedor de sistemas.
“Empresas estrangeiras têm contratado profissionais cearenses que, trabalhando de casa, ganham em dólar, numa concorrência que nos prejudica”, diz ele.
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