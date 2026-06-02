Falta mão de obra também na construção civil do Ceará

Um grande empresário da construção civil do Ceará transmitiu à coluna mensagem em que, a propósito da notícia divulgada ontem aqui sobre a crise de mão de obra que atinge a agropecuária, faz uma revelação grave:

“Falta mão de obra, também, no nosso setor”, ele diz, acrescentando que a carência maior é de pedreiro de acabamento, mecânico hidráulico e eletricista”, afirma ele.