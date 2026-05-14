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Transnordestina terá três terminais de carga com condomínios logísticos no Ceará; veja locais

Ferrovia avança em construção rumo ao Porto do Pecém, e entrega de trajeto cearense está prevista para o ano que vem.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém uma composição da Ferrovia Transnordestina. Ela é pintada majoriatariamente nas cores azul, com detalhes em amarelo e verde.
Legenda: Terminais da Transnordestina estarão localizados sobretudo no interior do Ceará.
Foto: Kid Júnior.

A Ferrovia Transnordestina terá seis terminais de carga ao longo do território cearense. Desse total, três atuarão como uma espécie de "condomínio logístico" no Estado e ficarão localizados em Missão Velha, Maranguape e Porto do Pecém.

As informações são da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária responsável pela construção e operação da ferrovia.

Segundo a empresa, as infraestruturas nesses locais fazem parte de uma série de 11 terminais intermodais previstos para serem construídos ao longo da Transnordestina. (confira lista completa abaixo).

Além de Missão Velha, Maranguape e Porto do Pecém, a TLSA informa que o Ceará tem mais três terminais: Iguatu, Quixeramobim e Quixadá.

Como vão funcionar os terminais da Transnordestina?

Missão Velha, Maranguape e Porto do Pecém fazem parte de um conjunto de oito terminais intermodais construídos pela TLSA ao longo da ferrovia. Além das infraestruturas em solo cearense, outras cinco serão edificadas em Piauí e em Pernambuco.

De acordo com a TLSA, "a proposta é viabilizar em formato de 'condomínio', onde um parceiro privado monta sua operação dentro de determinado espaço na área do terminal". A negociação é feita caso a caso com possíveis parceiros nos locais.

Os outros três terminais no meio do Ceará - Iguatu, Quixeramobim e Quixadá - serão construídos por parceiros da TLSA do setor privado.

No caso de Quixeramobim, trata-se do único porto seco previsto até o momento para ser construído no caminho da ferrovia. A perspectiva anterior era de que Missão Velha e Iguatu também tivessem portos secos.

Veja a lista de terminais intermodais da Transnordestina

  1. Eliseu Martins (PI);
  2. Bela Vista do Piauí (PI);
  3. Paulistana (PI);
  4. Trindade (PE);
  5. Salgueiro (PE);
  6. Missão Velha (CE);
  7. Terminal Logístico de Iguatu (CE);
  8. Porto Seco de Quixeramobim;
  9. Quixadá (CE);
  10. Maranguape (CE);
  11. TUP Nelog - Porto do Pecém (CE).

Lote entre Piquet Carneiro e Quixeramobim tem previsão de conclusão para as próximas semanas

Os próximos 51 quilômetros (km) que ficarão prontos no Ceará interligam os municípios de Piquet Carneiro e Quixeramobim, no Sertão Central. Os prazos de entrega estão entre o mês de maio e agosto.

A TLSA afirma que a conclusão do lote 5, inicialmente prevista para abril, foi adiada para o final de maio. "As chuvas registradas na quadra invernosa impactaram a execução das atividades planejadas", acrescenta a companhia.

Já a Marquise Infraestrutura, construtora responsável por todos os lotes da Transnordestina no Ceará - com exceção do 9 e do 10 -, declara que foram necessários "ajustes pontuais" devido a chuvas, mas garante que a conclusão do lote 5 "permanece prevista para junho deste ano".

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Cirilo Pimenta, prefeito de Quixeramobim, disse, durante participação em seminário da Academia Cearense de Economia (ACE) na última terça-feira (5), que os trilhos da Transnordestina devem chegar até a sede do município em agosto.

"Estão passando por Senador Pompeu e vêm avançando assim com uma rapidez que é até impressionante, cumprindo todos os prazos previstos até então", pontua.

O prazo definido para a entrega do terminal de Quixeramobim é agosto deste ano. O prefeito do município garante que o funcionamento do porto começa logo após a conclusão das obras.

"Quando as obras chegarem em Quixeramobim, vai começar o funcionamento em sua magnitude, com o transporte de carga saindo de caminhão de Quixeramobim até o Porto do Pecém, ou distribuindo no Sertão Central se o endereço for lá", explica.

Transnordestina ainda precisa de mais de R$ 5 bilhões para ser concluída

A TLSA também comenta que o avanço físico da fase 1, que interliga São Miguel do Fidalgo (PI) ao Porto do Pecém, está em 81%. Além do lote 5 (Piquet Carneiro a Quixeramobim), os demais seis lotes no Ceará estão em construção.

A empresa afirma que o investimento para a construção da ferrovia totaliza R$ 15 bilhões. Desse total, R$ 9,8 bilhões já foram aplicados até março deste ano (65,3%), incluindo o trecho entre Salgueiro e Porto do Suape, em Pernambuco, atualmente sob responsabilidade do Governo Federal. 

Imagem mostra mapa de lotes em prontos e em obras da ferrovia Transnordestina.
Legenda: Mapa acompanha fases de execução da obra no Ceará.
Foto: Fabiane de Paula.

A fase 1 segue com prazo de entrega para o segundo semestre de 2027. Vale ressaltar que a fase 2, entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo, já está com obras iniciadas.

 

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