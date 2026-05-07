Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Força-tarefa contra irregularidades em postos de combustíveis termina com nove autuações no CE

A maioria das autuações foi pela prática de preços abusivos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Policiais civis e fiscais do Procon inspecionam posto de combustível no Ceará.
Legenda: A força-tarefa foi feita pelo Procon Ceará em parceria com a Polícia Civil e com o Ipem.
Foto: Divulgação/Procon Ceará.

Com o fim da operação "Consumo Seguro", o Procon Ceará registrou nove autuações contra postos de combustíveis no Ceará por fraudes e preços abusivos. As fiscalizações ocorreram em oito municípios do Interior do Estado, entre a última terça (5) e esta quinta-feira (7), e contou com apoio da Polícia Civil e do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem).

A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi realizada simultaneamente em todo o Brasil. O objetivo era verificar possíveis fraudes metrológicas, além de irregularidades na comercialização de combustíveis e práticas abusivas que pudessem causar prejuízo direto ao consumidor.

Policiais civis e fiscais do Procon autuam posto de gasolina.
Legenda: Os trabalhos foram auxiliados por policiais civis da Delegacia do Consumidor (Delecon).
Foto: Divulgação/Procon Ceará.

Embora a força-tarefa tenha sido concluída, o Procon garantiu que continuará fiscalizando diferentes regiões do Estado a partir de denúncias e monitoramento de mercado. Inclusive, consumidores que identificarem suspeitas de fraude no abastecimento ou aumentos sem justificativa podem procurar o órgão livremente pelos canais oficiais.

Veja também

teaser image
Negócios

Procon interdita posto em Fortaleza por venda de gasolina adulterada com 61% de álcool

teaser image
Negócios

Em novo aumento, gasolina comum em Fortaleza chega a R$ 6,99

teaser image
Victor Ximenes

"É injusto hostilizar postos de gasolina" por alta no preço, diz Sindipostos

Que irregularidades foram encontradas nos postos de combustíveis do Ceará?

No Ceará, a principal irregularidade detectada pela fiscalização foi a prática de preço abusivo, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Foram vistoriados estabelecimentos em oito municípios: Itapipoca, Tianguá, Viçosa do Ceará, Canindé, Baturité, Aquiraz, Pindoretama e Cascavel. No entanto, os problemas foram encontrados em postos apenas de seis cidades. Veja, a seguir, um balanço das principais autuações:

  • Itapipoca: duas autuações devido a uma diferença entre a quantidade de combustível comprada e o volume efetivamente entregue ao consumidor;
  • Canindé: duas autuações por elevação de preços sem comprovação técnica, econômica ou tributária que justificasse os reajustes praticados;
  • Aquiraz: uma autuação devido a uma bomba medidora que apresentava divergência na correspondência entre o volume fornecido e o total pago. 

Em Tianguá (uma autuação), Pindoretama (uma autuação) e Cascavel (duas autuações), foram identificados, basicamente, preços abusivos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Policiais civis e fiscais do Procon inspecionam posto de combustível no Ceará.
Negócios

Força-tarefa contra irregularidades em postos de combustíveis termina com nove autuações no CE

A maioria das autuações foi pela prática de preços abusivos.

Redação
Há 1 hora
Homem branco mexendo no celular e esperando Uber ou outro carro de aplicativo em avenida de Fortaleza no Ceará.
Auto

Nota baixa no Uber: como aumentar avaliação e evitar bloqueio de sua conta como motorista

Sua nota no Uber está caindo? Entenda os motivos, riscos de bloqueio e veja como recuperar sua avaliação como motorista.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

M. Dias Branco tem lucro de R$ 106 milhões no primeiro trimestre

Receita líquida da empresa controlada pela família Dias Branco alcança R$ 2,2 bilhões no período janeiro-fevereiro-março deste ano

Egídio Serpa
Há 2 horas
Negócios

Confira dicas de presentes para o Dia das Mães

Cosméticos, perfumes, calçados e utilidades para agradar as mães estão na lista. As marcas Bio Extratus, Solar Móveis e Eletros, Le´Loyn Parfums, Superzon e BanBan Calçados indicam as opções mais procuradas

Agência de Conteúdo DN
07 de Maio de 2026
Homens e máquinas trabalhando na construção de trilhos de trem.
Victor Ximenes

Sudene libera mais R$ 41 milhões para a Transnordestina

Victor Ximenes
07 de Maio de 2026
Foto que contém o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
Negócios

Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

Presidente em exercício considera o Estado líder na cadeia de tecnologia.

Redação
07 de Maio de 2026
Foto que contém Geraldo Alckmin, presidente da República em exercício.
Agro

Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin

Presidente em exercício também vislumbra o crescimento do turismo entre os blocos.

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
07 de Maio de 2026
Foto que contém o Hospital Oto Aldeota, da Kora Saúde.
Negócios

Como a crise financeira da Kora Saúde pode impactar os cinco hospitais no Ceará?

O grupo acumula dívida bilionária.

Luciano Rodrigues
07 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Lula e Trump querem um final feliz para a reunião de hoje

Ambos têm interesses econômicos comuns; ambos são bons negociadores; ambos têm baixa popularidade e estão de olho nas eleições

Egídio Serpa
07 de Maio de 2026
Praia movimentada com pessoas jogando bola na areia e outras sentadas sob guarda-sóis coloridos. Ao fundo, calçadão com grande fluxo de pedestres se estende sobre pedras à beira-mar, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Ceará tem R$ 200 milhões em contratos ativos de obras turísticas em 60 cidades, diz ministro

O ministro do turismo, Gustavo Costa Feliciano, está em Fortaleza para o 10º Salão do Turismo.

Bruna Damasceno e Letícia do Vale
07 de Maio de 2026
Bombas de posto de combustível.
Negócios

Sobe para 4 número de postos de combustíveis autuados por irregularidades no Ceará

O trabalho de fiscalização deve seguir nesta quinta-feira (7).

Redação
06 de Maio de 2026
Mão segura um smartphone exibindo a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação do Brasil na tela.
Auto

Nova CNH do Brasil: alunos poderão escolher instrutores e autoescolas por localização; saiba como

Instrutores também poderão receber novas como avaliação dos alunos.

Redação
06 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Marquise Incorporações cria The Dream Brokers para corretores

Trata-se de um clube de relacionamento estratégico voltado a corretores de imóveis que atuam no segmento de alto padrão em Fortaleza.

Egídio Serpa
06 de Maio de 2026
Plantação de eucalipto com trator
Agro

Sem produção própria, Ceará paga 11 vezes mais por madeira para a indústria

Letícia do Vale
06 de Maio de 2026
Fiscalização em posto.
Negócios

Dois postos de combustíveis são autuados por preços abusivos em Itapipoca, no CE

Fiscalização ocorreu durante operação visando combater fraudes e crimes contra a ordem econômica.

Redação
06 de Maio de 2026
Mecanico desfocado avaliando corrente de uma moto para matéria sobre como cuidar dessa peça.
Auto

Como cuidar da corrente da moto: veja como evitar sustos

Confira nosso guia prático para limpar, lubrificar e ajustar a corrente da moto.

Redação
06 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Endividado, é o governo que precisa hoje de um Desenrola

A cinco meses da eleição presidencial, os candidatos ainda não disseram o que farão para resolver a crise fiscal que se agrava

Egídio Serpa
06 de Maio de 2026
Mulher em ambiente corporativo.
Delania Santos

Bastidores da liderança: o que fazer quando meus pares competem e me sinto exposto?

Delania Santos
06 de Maio de 2026
Foto ilustrativa da praça do Ferreira.
Negócios

Inadimplência atinge 53% dos cearenses, mas Desenrola 2.0 não abrange quase metade das dívidas

Veja quais dívidas entram e quais ficam de fora do programa.

Paloma Vargas
06 de Maio de 2026
Imagem de um avião cargueiro no ar.
Igor Pires

O que vem nos 15 voos cargueiros por mês do Data Center do TikTok no Ceará?

Igor Pires
05 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Febraban chama atenção para golpes na semana do Dia das Mães

A Federação Brasileira dos Bancos faz 10 recomendações para evitar a ação dos bandidos no shopping, na loja de rua e na internet

Egídio Serpa
05 de Maio de 2026
Aplicativo do Banco Central.
Negócios

Desenrola deve usar dinheiro 'esquecido' nos bancos como garantia em caso de calote

O programa de renegociação de dívidas do governo federal foi lançado nessa segunda-feira (4).

Redação
05 de Maio de 2026
foto da fachada da padaria Monte Carlo, na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Meireles, em Fortaleza.
Victor Ximenes

Novo mall ocupará local da padaria MonteCarlo, no Meireles

Obras do novo empreendimento já foram iniciadas.

Victor Ximenes
05 de Maio de 2026
Homem branco consertando um carro em uma oficina.
Auto

Como escolher uma boa oficina mecânica para seu veículo

Escolher uma oficina confiável evita prejuízos. Veja dicas para identificar profissionais qualificados e serviços de qualidade.

Redação
05 de Maio de 2026
Shopee logística de entrega
Victor Ximenes

Shopee instala primeiro Centro de Distribuição no Ceará e acirra disputa do e-commerce

Unidade da varejista de Singapura fica em Itaitinga e prevê gerar em torno de 300 empregos.

Victor Ximenes
05 de Maio de 2026
Volante da Quina.
Negócios

Aposta feita em Horizonte (CE) ganha R$ 18 mil na Quina

Apostadores de bolão acertaram 4 números sorteados no concurso 7016.

Redação
05 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Acordo Mercosul-União Europeia: Ceará precisa cuidar do seu agro

Na cajucultura, por exemplo, há que trocar o cajueiro antigo pelo anão. O Vietnã já fez isso.

Egídio Serpa
05 de Maio de 2026
Foto do sistema de declaração do Imposto de Renda 2026
Negócios

Troca de sistema do Imposto de Renda 2026 leva contribuintes à malha fina; veja o que fazer

Atualização da base de dados aumentou número de declarações retidas.

Mariana Lemos
05 de Maio de 2026
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando o celular no app do desenrola.
Ana Alves

Desenrola Brasil 2.0: o que muda e tudo que você precisa saber sobre o programa

Ana Alves
05 de Maio de 2026
Floresta de eucalipto
Agro

Existe mercado florestal no semiárido? Conheça a realidade do setor no Ceará

Letícia do Vale
05 de Maio de 2026