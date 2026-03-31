"É injusto hostilizar postos de gasolina" por alta no preço, diz Sindipostos

O Sindipostos-CE, entidade que representa os revendedores de combustíveis do Ceará, publicou, nesta terça-feira (31), um pequeno manifesto no qual refuta a culpa pelas recentes altas nos preços.

Segundo a entidade, que vem sendo alvo de críticas por parte de consumidores e órgãos como o Procon, "é injusto hostilizar frentistas e postos de gasolina apenas porque estão mais perto da população".

Os donos dos postos alegam que são obrigados por contrato a comprar apenas de suas respectivas distribuidoras e dizem ainda que todas elas subiram os preços desde o início da guerra no Irã.

Multa de R$ 3 milhões

Nos últimos dias, o Procon anunciou multa milionária contra os postos de Fortaleza por preços abusivos, referente a investigações realizadas entre 2023 e 2025.

Historicamente, o segmento é visto com desconfiança pelo público consumidor fortalezense, em razão de mudanças de preços súbitas e pouco transparentes ao longo dos anos.

Hoje, o preço da gasolina está no patamar de R$ 7 em vários estabelecimento da capital. Esse valor é composto por vários elementos, como o preço da refinaria, a cotação do etanol, impostos federais/estaduais e ainda as margens de distribuidoras e postos.