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"É injusto hostilizar postos de gasolina" por alta no preço, diz Sindipostos

Procon Fortaleza multou estabelecimentos por preços abusivos.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: Preços de combustíveis subiu em março.
Foto: Agência Brasil

O Sindipostos-CE, entidade que representa os revendedores de combustíveis do Ceará, publicou, nesta terça-feira (31), um pequeno manifesto no qual refuta a culpa pelas recentes altas nos preços.

Segundo a entidade, que vem sendo alvo de críticas por parte de consumidores e órgãos como o Procon, "é injusto hostilizar frentistas e postos de gasolina apenas porque estão mais perto da população".

Os donos dos postos alegam que são obrigados por contrato a comprar apenas de suas respectivas distribuidoras e dizem ainda que todas elas subiram os preços desde o início da guerra no Irã.

Multa de R$ 3 milhões

Nos últimos dias, o Procon anunciou multa milionária contra os postos de Fortaleza por preços abusivos, referente a investigações realizadas entre 2023 e 2025.

Historicamente, o segmento é visto com desconfiança pelo público consumidor fortalezense, em razão de mudanças de preços súbitas e pouco transparentes ao longo dos anos.

Hoje, o preço da gasolina está no patamar de R$ 7 em vários estabelecimento da capital. Esse valor é composto por vários elementos, como o preço da refinaria, a cotação do etanol, impostos federais/estaduais e ainda as margens de distribuidoras e postos.