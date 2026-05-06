Dois postos de combustíveis são autuados por preços abusivos em Itapipoca, no CE

O Procon Ceará autuou dois postos de combustíveis por cobrança de preços abusivos em Itapipoca, no Interior do Ceará, nessa terça-feira (5). A fiscalização ocorreu durante a Operação Consumo Seguro, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia do Consumidor (Delecon).

A ação, que acontece até quinta-feira (7), integra uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça em todo o Brasil, com o objetivo de combater crimes contra a ordem econômica, além de verificar a qualidade e a conformidade dos combustíveis comercializados.

No primeiro dia da fiscalização, quatro postos foram inspecionados em Itapipoca, após denúncias formalizadas junto aos órgãos de defesa.

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Vazamentos nas bombas

Além da prática de preços abusivos constatada em dois postos pelo Procon, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) identificou irregularidades relacionadas a vazamentos nas bombas de medição.

Diante das irregularidades, a Delecon passará a investigar possíveis crimes contra a ordem econômica.