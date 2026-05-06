Bastidores da liderança: o que fazer quando meus pares competem e me sinto exposto?
Existe um momento na liderança que não aparece nos relatórios, nem nas reuniões formais. Ele acontece nos bastidores, é silencioso, desconfortável e, muitas vezes, solitário.
É quando você percebe que não está apenas liderando. Está sendo observado, comparado e, por vezes, exposto por aqueles que deveriam ser parceiros, seus pares. O que fazer?
Sentir-se vulnerável é totalmente compreensível, afinal, ninguém quer ser exposto em uma reunião de resultados, não é verdade?
Esse é um dilema mais comum do que se admite, porque, embora a colaboração seja amplamente defendida no discurso, na prática, muitos ambientes ainda operam sob uma lógica de disputa: por espaço, por reconhecimento, por influência. E é aí que a liderança começa a ser testada de verdade.
A competição entre pares não surge do nada. Ela costuma ser sintoma de algo maior, e quando isso acontece, o foco deixa de ser o resultado coletivo e passa a ser território. E território, quando ameaçado, gera comportamento defensivo.
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Por que pares competem?
Esse comportamento é nutrido, normalmente, pelo nível estratégico da organização. Quando o decisor estabelece metas desalinhadas, alimenta uma cultura organizacional ambígua e ignora a clareza de papéis e responsabilidades, permite, indiretamente, que os gestores passem de colegas de trabalho a competidores, a corrida visa provar valor e defender espaço.
Essa dinâmica, além de desgastar relações, produz um efeito perigoso. Aos poucos, decisões deixam de ser compartilhadas, informações passam a ser filtradas, o ambiente se torna mais político do que estratégico e, quando conveniente, alguém é exposto em reuniões ou momentos decisivos.
O líder, que antes deveria estar focado em gerar resultado, passa a direcionar energia para se proteger.
É nesse ponto que surge a sensação de exposição. A performance fica em segundo plano, enquanto a percepção ganha protagonismo. Quem fala mais alto? Quem se posiciona melhor? Quem evidencia mais os próprios resultados, ainda que, por vezes, à custa do outro?
Ao entrar nessa disputa, o líder se afasta do que realmente gera valor para a empresa. Por outro lado, quem evita o confronto pode se retrair, limitando o próprio crescimento profissional.
Diante desse cenário, atuar estrategicamente começa pela consciência. É preciso reconhecer se essa dinâmica está presente e com qual intensidade.
Alguns comportamentos ajudam a revelar quando esse cenário já faz parte da rotina:
- Pares tratam temas relevantes diretamente com o gestor, evitando deliberadamente o alinhamento com o responsável pela área.
- Informações passam a ser distribuídas de forma estratégica e não transparente, criando desequilíbrio e fragilizando decisões.
- Resultados são apresentados de forma individualizada, com pouca ou nenhuma menção ao esforço coletivo.
- Erros ganham visibilidade desproporcional, enquanto acertos são apropriados ou minimizados.
- Reuniões deixam de ser espaços de construção e passam a ser arenas de validação e exposição. Por vezes com exposição do outro, sem melindre ou preocupação.
- Há uma preocupação constante em “marcar posição”, mais do que em resolver problemas.
- Feedbacks deixam de ser diretos e passam a acontecer por vias indiretas, muitas vezes por meio da liderança superior.
Quando esses sinais começam a se repetir, o problema já não é mais pontual, é estrutural. Esses comportamentos são sinais claros de um ambiente onde a confiança foi substituída pela disputa. Então, o que fazer?
O que fazer quando o ambiente é de exposição e de jogos de poder?
Ambientes de exposição e de jogos de poder não testam apenas a capacidade técnica de um líder, testam, sobretudo, seu posicionamento. Quando o cenário pressiona por comportamentos que não refletem seus valores, o movimento natural pode ser o confronto ou a defesa.
Dois extremos que não fazem bem à saúde mental, tornam o ambiente mais tóxico e afeta diretamente a produtividade. Nesse sentido, agir com ética e transparência ainda é o melhor caminho. Abaixo trago algumas dicas que podem ajudar:
1. Analise o ambiente com racionalidade, não com emoção. Antes de reagir, é fundamental compreender o contexto. Essa competição é pontual ou estrutural? Está concentrada em alguns indivíduos ou reflete a cultura da organização? Em muitos casos, basta um único gestor para tensionar toda a dinâmica entre pares e colocar o time em estado de alerta.
Se o cenário for pontual, provoque uma conversa buscando entendimento: peça um feedback sobre sua área e compreenda como sua atuação pode contribuir com a área do outro. A partir daí, traga também sua perspectiva com clareza, objetividade e intenção de colaborar.
2. Tenha clareza do seu papel e das suas entregas. Ambientes políticos penalizam quem não comunica valor. Deixe claro o que é sua responsabilidade e dê visibilidade ao seu trabalho com consistência (sem arrogância). Quem não comunica sua entrega, abre espaço para que outros a interpretem.
3. Não entre no jogo da competição destrutiva. Evite cair na lógica de “provar mais que o outro”. Não se exponha para se defender e não use o erro do outro como alavanca.
4. Construa alianças inteligentes. Identifique quem também valoriza o coletivo e estabeleça relações de confiança genuína. Em ambientes difíceis, relações estratégicas são um diferencial silencioso.
5. Seja intencional na comunicação. Ambientes de exposição exigem mais preparo: antecipe temas sensíveis, alinhe previamente com envolvidos e evite ser surpreendido em público.
Por fim, quando a situação ultrapassa o limite do saudável, cabe ao líder levar o tema para o nível adequado de gestão. Ambientes excessivamente competitivos não impactam apenas o clima, mas também os resultados.
Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!
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