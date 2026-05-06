Bastidores da liderança: o que fazer quando meus pares competem e me sinto exposto?

Existe um momento na liderança que não aparece nos relatórios, nem nas reuniões formais. Ele acontece nos bastidores, é silencioso, desconfortável e, muitas vezes, solitário.

É quando você percebe que não está apenas liderando. Está sendo observado, comparado e, por vezes, exposto por aqueles que deveriam ser parceiros, seus pares. O que fazer?

Sentir-se vulnerável é totalmente compreensível, afinal, ninguém quer ser exposto em uma reunião de resultados, não é verdade?

Esse é um dilema mais comum do que se admite, porque, embora a colaboração seja amplamente defendida no discurso, na prática, muitos ambientes ainda operam sob uma lógica de disputa: por espaço, por reconhecimento, por influência. E é aí que a liderança começa a ser testada de verdade.

A competição entre pares não surge do nada. Ela costuma ser sintoma de algo maior, e quando isso acontece, o foco deixa de ser o resultado coletivo e passa a ser território. E território, quando ameaçado, gera comportamento defensivo.

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Por que pares competem?

Esse comportamento é nutrido, normalmente, pelo nível estratégico da organização. Quando o decisor estabelece metas desalinhadas, alimenta uma cultura organizacional ambígua e ignora a clareza de papéis e responsabilidades, permite, indiretamente, que os gestores passem de colegas de trabalho a competidores, a corrida visa provar valor e defender espaço.

Essa dinâmica, além de desgastar relações, produz um efeito perigoso. Aos poucos, decisões deixam de ser compartilhadas, informações passam a ser filtradas, o ambiente se torna mais político do que estratégico e, quando conveniente, alguém é exposto em reuniões ou momentos decisivos.

O líder, que antes deveria estar focado em gerar resultado, passa a direcionar energia para se proteger.

É nesse ponto que surge a sensação de exposição. A performance fica em segundo plano, enquanto a percepção ganha protagonismo. Quem fala mais alto? Quem se posiciona melhor? Quem evidencia mais os próprios resultados, ainda que, por vezes, à custa do outro?

Ao entrar nessa disputa, o líder se afasta do que realmente gera valor para a empresa. Por outro lado, quem evita o confronto pode se retrair, limitando o próprio crescimento profissional.

Diante desse cenário, atuar estrategicamente começa pela consciência. É preciso reconhecer se essa dinâmica está presente e com qual intensidade.

Alguns comportamentos ajudam a revelar quando esse cenário já faz parte da rotina:

Pares tratam temas relevantes diretamente com o gestor, evitando deliberadamente o alinhamento com o responsável pela área.

Informações passam a ser distribuídas de forma estratégica e não transparente, criando desequilíbrio e fragilizando decisões.

Resultados são apresentados de forma individualizada, com pouca ou nenhuma menção ao esforço coletivo.

Erros ganham visibilidade desproporcional, enquanto acertos são apropriados ou minimizados.

Reuniões deixam de ser espaços de construção e passam a ser arenas de validação e exposição. Por vezes com exposição do outro, sem melindre ou preocupação.

Há uma preocupação constante em “marcar posição”, mais do que em resolver problemas.

Feedbacks deixam de ser diretos e passam a acontecer por vias indiretas, muitas vezes por meio da liderança superior.

Quando esses sinais começam a se repetir, o problema já não é mais pontual, é estrutural. Esses comportamentos são sinais claros de um ambiente onde a confiança foi substituída pela disputa. Então, o que fazer?

O que fazer quando o ambiente é de exposição e de jogos de poder?

Ambientes de exposição e de jogos de poder não testam apenas a capacidade técnica de um líder, testam, sobretudo, seu posicionamento. Quando o cenário pressiona por comportamentos que não refletem seus valores, o movimento natural pode ser o confronto ou a defesa.

Dois extremos que não fazem bem à saúde mental, tornam o ambiente mais tóxico e afeta diretamente a produtividade. Nesse sentido, agir com ética e transparência ainda é o melhor caminho. Abaixo trago algumas dicas que podem ajudar:

1. Analise o ambiente com racionalidade, não com emoção. Antes de reagir, é fundamental compreender o contexto. Essa competição é pontual ou estrutural? Está concentrada em alguns indivíduos ou reflete a cultura da organização? Em muitos casos, basta um único gestor para tensionar toda a dinâmica entre pares e colocar o time em estado de alerta.

Se o cenário for pontual, provoque uma conversa buscando entendimento: peça um feedback sobre sua área e compreenda como sua atuação pode contribuir com a área do outro. A partir daí, traga também sua perspectiva com clareza, objetividade e intenção de colaborar.

2. Tenha clareza do seu papel e das suas entregas. Ambientes políticos penalizam quem não comunica valor. Deixe claro o que é sua responsabilidade e dê visibilidade ao seu trabalho com consistência (sem arrogância). Quem não comunica sua entrega, abre espaço para que outros a interpretem.

3. Não entre no jogo da competição destrutiva. Evite cair na lógica de “provar mais que o outro”. Não se exponha para se defender e não use o erro do outro como alavanca.

4. Construa alianças inteligentes. Identifique quem também valoriza o coletivo e estabeleça relações de confiança genuína. Em ambientes difíceis, relações estratégicas são um diferencial silencioso.

5. Seja intencional na comunicação. Ambientes de exposição exigem mais preparo: antecipe temas sensíveis, alinhe previamente com envolvidos e evite ser surpreendido em público.

Por fim, quando a situação ultrapassa o limite do saudável, cabe ao líder levar o tema para o nível adequado de gestão. Ambientes excessivamente competitivos não impactam apenas o clima, mas também os resultados.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!

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