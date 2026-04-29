Afinal, como é o emprego ideal?
O mercado de trabalho mudou velozmente nos últimos anos. De um lado, negócios que precisam de profissionais qualificados; de outro, profissionais mais sensíveis aos ambientes corporativos, priorizando qualidade de vida, saúde emocional e flexibilidade. Tem muita gente falando sobre o que é ideal e poucas pessoas refletindo sobre o que realmente importa.
E talvez seja exatamente aí que mora a principal distorção dessa conversa. O emprego ideal não é uma fórmula universal, tampouco um pacote de benefícios bem estruturado ou um cargo de prestígio.
Ele é, antes de tudo, um encontro entre quem você é, aonde quer chegar, o que a sua posição atual oferece e o quanto está disposto a fazer sua parte.
Alguns profissionais nunca estão felizes. Sempre encontram algum problema no emprego, seja a falta de benefícios, a carga horária de trabalho, o estilo do líder, enfim, várias são as queixas, e isso se repete a cada desafio.
Problemas reais ou falta de objetivo? Falta de objetivo ou adesão ao que está na crista do momento? Receitas prontas para alcançar o sucesso também contribuem para a superficialidade das relações de trabalho.
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Por isso, a pergunta talvez precise ser reformulada. Em vez de buscar o emprego ideal como algo externo, pronto e disponível no mercado, talvez devêssemos nos perguntar: estou construindo uma trajetória coerente com quem eu sou e com o que desejo me tornar?
Reflito sobre isso com profundidade? O ideal, nesse contexto, deixa de ser um destino e passa a ser um processo dinâmico, ajustável e profundamente pessoal. Quando o trabalho ganha sentido, deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser construção.
E é nesse ponto que o “ideal” deixa de ser conforto e passa a ser coerência. Mas há um ponto crítico nessa discussão: como perceber quando essa relação entre profissional e trabalho deixou de fazer sentido?
O primeiro sinal costuma aparecer na forma como a pessoa se posiciona diante da rotina. Quando tudo vira peso, quando toda demanda parece uma afronta e quando o discurso passa a ser marcado apenas por reclamações, talvez exista algo além do cansaço.
Pode haver uma desconexão entre o que o profissional deseja viver e o que aquele ambiente, função ou momento de carreira está oferecendo. Nem todo incômodo significa que é hora de sair. Às vezes, ele revela apenas uma fase de adaptação, um desafio necessário ou uma habilidade que ainda precisa ser desenvolvida.
O problema começa quando o incômodo se torna permanente e o profissional deixa de se perguntar qual é a sua responsabilidade na construção daquela experiência.
Um profissional desalinhado tende a perder energia antes mesmo de começar. Ele cumpre tarefas, mas não se envolve. Está presente, mas distante. Entrega o mínimo possível, evita conversas de desenvolvimento, resiste a feedbacks e passa a enxergar a empresa sempre como a responsável por sua insatisfação.
Aos poucos, o trabalho deixa de ser um espaço de crescimento e se transforma em um lugar de espera: espera por reconhecimento, por promoção, por mudança, por uma oportunidade que venha de fora.
Há também um sinal mais silencioso: a perda de sentido. Quando a pessoa já não consegue enxergar conexão entre o que faz hoje e aquilo que deseja construir no futuro, a rotina passa a parecer vazia. Nesse ponto, não basta trocar de empresa, líder ou cargo. É preciso revisitar objetivos, valores e escolhas.
O que fazer ao perceber o desalinhamento?
Antes de concluir que o emprego não serve mais, o profissional precisa se perguntar:
1. O que exatamente me incomoda? Comece pelo básico. Nem toda insatisfação é estrutural. Muitas vezes, o incômodo é emocional. Nomear o desconforto com precisão é o primeiro passo para qualquer decisão madura. É a função? O volume de trabalho? A falta de reconhecimento? O estilo de liderança? Ou uma expectativa não atendida que nunca foi claramente comunicada? Sem essa clareza, o risco é trocar de cenário e levar o mesmo problema consigo.
2. O que depende da empresa? Existem fatores que estão, de fato, fora do controle do profissional: cultura organizacional, modelo de gestão, políticas internas, estratégia do negócio. Reconhecer isso evita desgaste desnecessário de tentar mudar o que não está ao seu alcance. Mas também exige lucidez: se esses fatores são incompatíveis com seus valores, talvez não seja uma questão de ajuste e sim de escolha.
3. O que depende de mim? Essa é, talvez, a pergunta mais desafiadora. Nem toda insatisfação vem do ambiente. Postura, entrega, comunicação, abertura para aprendizado e capacidade de adaptação são responsabilidades individuais. Ignorar isso é terceirizar a própria carreira. Assumir isso é retomar o protagonismo. Em muitos casos, pequenas mudanças de comportamento geram grandes transformações na experiência de trabalho.
4. Estou frustrado com o ambiente ou com a falta de clareza sobre a minha própria trajetória? Essa é a pergunta que separa reação de consciência. Há profissionais que trocam de empresa repetidamente, mas carregam a mesma sensação de vazio. Não por que todos os ambientes são inadequados, mas por que falta direção interna. Nesse cenário, o problema deixa de ser o emprego e passa a ser a ausência de um projeto de carreira consistente.
No fim, trocar de emprego sem mudar a si mesmo é apenas mudar de cenário para repetir a mesma história com personagens diferentes, mas o mesmo roteiro.
Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!