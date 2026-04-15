Por que exagerar no currículo com IA pode custar sua vaga?

Nunca foi tão fácil parecer preparado. O uso da IA faz parte do dia a dia de diversos profissionais. Com poucos comandos, corrigimos textos, organizamos experiências, escolhemos palavras de impacto e transformamos trajetórias comuns em narrativas sofisticadas.

O resultado? Quando o assunto é carreira, vemos currículos impecáveis, bem estruturados e, muitas vezes, indistinguíveis entre si. Até que ponto isso atrapalha o profissional?

Uma sondagem da consultoria global Robert Half reforça que o risco não está apenas no uso da inteligência artificial, mas no uso superficial dela.

Currículos com informações exageradas ou pouco fiéis à realidade já figuram entre as principais preocupações dos recrutadores e, mais do que isso, começam a deixar rastros claros ao longo do processo seletivo.

A tecnologia pode até ajudar a construir um discurso sofisticado, mas não sustenta, sozinha, a coerência entre o que está no papel e o que é dito na prática.

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Os sinais dessa desconexão são cada vez mais evidentes: respostas mecânicas ou padronizadas (69%), inconsistências entre o currículo e a fala do candidato (65%) e dificuldade em sustentar respostas espontâneas (51%) estão entre os principais alertas.

Soma-se a isso a falta de profundidade ao detalhar experiências, a incapacidade de explicar decisões, o uso de uma linguagem excessivamente formal e até a descrição de resultados “perfeitos demais”.

Em muitos casos, há uma quebra perceptível na fluidez quando o candidato é convidado a sair do roteiro revelando que, na era da IA, não basta parecer preparado. É preciso, de fato, ser.

Não se trata de demonizar a inteligência artificial. Ela é, sem dúvida, uma aliada poderosa.

​O problema começa quando ela deixa de ser ferramenta e passa a ser máscara. Currículos não são apenas um registro de competências.

São, antes de tudo, uma expressão de identidade profissional. Quando terceirizamos essa construção sem consciência, corremos o risco de apresentar ao mercado uma versão que não conseguimos sustentar.

Quais são os principais sinais de que o currículo é “meio fake”?

Se antes bastava um bom texto para abrir portas, hoje ele também pode levantar suspeitas. Em um cenário onde a inteligência artificial ajuda a refinar discursos, o olhar do recrutador ficou mais atento, não ao que está escrito, mas ao que não se sustenta.

O currículo “meio fake” não é, necessariamente, uma mentira explícita. Muitas vezes, ele é apenas uma versão excessivamente editada da realidade, bem construída no papel, mas frágil na prática.

E é justamente nessa incoerência que surgem os sinais. Principais alertas percebidos pelos recrutadores no currículo e nas entrevistas:

Currículo com escrita genérica – atribuições que não ilustram os verdadeiros desafios do profissional.

Inconsistência entre o currículo e a fala - o que está no papel não encontra respaldo na explicação do candidato.

Respostas mecânicas ou genéricas - soam corretas, mas sem identidade, poderiam ser de qualquer pessoa.

Dificuldade em improvisar ou aprofundar - quando sai do roteiro, a narrativa perde força.

Experiências descritas sem profundidade real - há títulos e resultados, mas pouca clareza sobre o “como”.

Resultados perfeitos demais - trajetórias sem erros, conflitos ou aprendizados geram desconfiança.

Uso de linguagem excessivamente formal ou artificial - um discurso sofisticado que não parece natural na fala.

Incapacidade de explicar decisões tomadas - especialmente em contextos técnicos ou estratégicos.

Mudança de fluidez ao entrar em detalhes - o discurso trava quando exige vivência concreta.

Desconexão com o próprio histórico - o candidato não domina o que ele mesmo apresentou.

E o impacto disso vai além de um processo seletivo. Profissionais que constroem uma imagem distante da própria realidade acabam enfrentando um desgaste silencioso: a pressão de corresponder a algo que não são. E, nesse cenário, a insegurança cresce mesmo quando a oportunidade chega.

Como redigir um currículo “verdadeiro”?

O verdadeiro diferencial competitivo, daqui para frente, não é a sofisticação do currículo, mas a capacidade de descrever a própria trajetória com consistência, clareza e base em fatos reais, incluindo erros, transições e recomeços.

Para construir um currículo consistente, não basta listar experiências, é preciso dar sentido à sua trajetória.

Escreva um “sobre” que traduza sua história profissional - apresente, de forma clara e estratégica, o tempo de experiência que você possui, suas principais competências e os resultados que marcaram sua trajetória. Esse espaço deve funcionar como uma síntese da sua identidade profissional, não apenas o que você faz, mas como você gera valor;

Transforme sua experiência profissional em evidência de resultados - mais do que descrever atribuições, destaque o impacto das suas entregas. O mercado não busca apenas o que você fazia, mas o que você efetivamente gerou. Sempre que possível, traga resultados concretos e mensuráveis: redução de indicadores, ganhos de eficiência, economia gerada, melhorias implementadas. Exemplos como “reduzi em X% o indicador Y” ou “automatizei o processo Z, gerando economia de…” tornam sua experiência mais tangível e confiável;

Mantenha consistência na estrutura - um currículo bem-organizado facilita a leitura e transmite profissionalismo. Defina um padrão claro para apresentar suas experiências, incluindo nome da empresa, cargo, período, principais atribuições e resultados. Siga esse mesmo formato ao longo de todo o documento. A consistência na forma ajuda o recrutador a compreender rapidamente sua trajetória e reforça a percepção de clareza e organização.

Não se preocupe em resumir em “duas” folhas toda a sua trajetória. Isso não existe! O importante é a forma como sua trajetória está organizada. Estruture sua jornada de modo que o recrutador consiga compreender quem é você, como atua e quais resultados pode entregar.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!

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