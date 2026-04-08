O 'puxa-saco' não é o problema, é o sintoma

Em toda organização, sem exceção, ele aparece. E quase sempre, é mal interpretado. É aquele profissional que concorda com tudo, evita confronto, está sempre colado ao líder e parece sempre alinhado até demais.

É comum que ele seja rapidamente rotulado como o problema da organização. Talvez estejamos olhando pelo o ângulo errado, e essa leitura custa caro para a organização.

O puxa-saco não surge por acaso. Ele pode ser fruto de um ambiente onde discordar custa caro, onde questionar é confundido com deslealdade e onde líderes, muitas vezes sem perceber, valorizam mais quem valida do que quem contribui de fato.

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Nesse contexto, comportamentos políticos passam a ser mais recompensados do que entregas consistentes. E aos poucos, instala-se uma cultura silenciosa, perigosa e difícil de detectar: a de agradar em vez de agregar.

O impacto disso é profundo. Decisões ficam mais frágeis, porque não são tensionadas. O time perde potência, porque vozes diferentes se calam. E talentos mais críticos, justamente os que poderiam elevar o nível das discussões, começam a se afastar.

No fim, o puxa-saco apenas leu o jogo com precisão e se adaptou ao que percebeu ser valorizado.

Muitos profissionais se sentem frustrados ao perceber que suas avaliações são influenciadas por quem circula com frequência na sala do dono ou do gestor direto.

Em culturas que favorecem esse tipo de dinâmica, torna-se comum ver líderes buscando referências informais sobre seus liderados perguntando sobre desempenho, comportamento e entrega a partir de percepções de terceiros, nem sempre baseadas em critérios objetivos.

É muito injusto, principalmente se esses “conselheiros informais” não sustentam, eles mesmos, um padrão de excelência. Por isso, a reflexão mais importante não é sobre quem puxa o saco, é sobre o ambiente que permite, incentiva e recompensa esse comportamento.

Sinais de que a cultura incentiva a criação de “puxa-sacos”

Reconhecimento baseado em proximidade, não em entrega. O líder justifica a permanência do liderado, atribuindo a ele atributos que, muitas vezes, só ele enxerga.

Decisões influenciadas por opiniões informais, sem critérios claros, muitas vezes usadas para validar uma decisão já tomada. Típico de líderes que evitam o contraditório e se cercam de quem concorda com o que ele pensa.

Feedbacks superficiais ou inexistentes para quem performa de fato. Por vezes, esses profissionais são sumariamente ignorados por não “jogarem o jogo” e rotulados como “emocionais demais” ou “carentes de atenção”.

Promoções que não se sustentam quando analisadas por resultados. Pessoas “incompetentes” ou com baixa performance avançando em cargos de liderança ou em projetos importantes.

Reuniões nas quais o silêncio e a validação do que o líder pensa valem mais do que a contribuição crítica.

Alta rotatividade de talentos que questionam a cultura e se sentem totalmente não pertencentes, causando adoecimento emocional.

A empresa perde performance e as pessoas ficam com a sensação de estarem “rodando em círculos”. É comum ver vários projetos que não saem do papel ou que não conseguem ser concluídos.

Quais são os tipos de puxa-saco e como lidar com eles

Identificar um profissional com este comportamento costuma ser fácil. Rapidamente ele se torna conhecido, muitas vezes, comentado nos bastidores.

Mas nem todo “puxa-saco” se apresenta da mesma forma, e é justamente nessa sutileza que muitos líderes se confundem. Entender essas nuances é essencial para lidar com o tema de maneira mais estratégica.

O concordante crônico: está sempre alinhado com o líder, independentemente do contexto. Evita qualquer tipo de confronto e reforça decisões, mesmo quando frágeis. Como lidar: se você é líder, estimule o contraditório nas reuniões e valorize quem traz diferentes perspectivas. Se você é liderado e tem um colega com este comportamento, não se deixe afetar e educadamente sempre exponha a sua opinião. Ex.: interessante o seu ponto de vista, entretanto, eu penso diferente sobre esse assunto;

O articulador de bastidores Constrói influência fora dos espaços formais. Aproxima-se do líder em momentos informais e atua como “fonte” sobre os demais. Como lidar: líder, reduza a dependência de opiniões informais e estabeleça critérios claros de avaliação. Se o seu colega faz isso, evite procurá-lo para ter informações privilegiadas. Isso valida este tipo de comportamento;

O elogioso estratégico Usa o reconhecimento excessivo como ferramenta de aproximação. Elogia mais a pessoa do que o trabalho. Força intimidade rapidamente. Como lidar: diferencie reconhecimento legítimo de comportamento oportunista e mantenha foco em entregas. Observe, ouça mais e fale menos;

O superdisponível seletivo Está sempre pronto para atender o líder, mas nem sempre demonstra o mesmo comprometimento com o time ou com as entregas. Como lidar: o gestor deve avaliar consistência de performance e colaboração com o coletivo;

O que “sabe tudo” antes de todo mundo Posiciona-se como alguém que “traduz” ou “antecipa” o pensamento da liderança, ganhando espaço e influência. Como lidar: reforce a comunicação direta com o time e evite intermediários desnecessários. Se você faz parte do time, não forme “plateia”, aguarde a informação pela via oficial.

No fim, mais importante do que identificar os tipos é garantir que o ambiente não recompense esse comportamento, porque o puxa-saco não se sustenta sozinho; ele é cultivado pela cultura que o tolera.

Cultura não se revela no discurso; ela se expõe, diariamente, nas escolhas que a liderança valida, tolera e recompensa.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!