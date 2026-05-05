O que vem nos 15 voos cargueiros por mês do Data Center do TikTok no Ceará?

Os equipamentos mais sensíveis do futuro data center do TikTok no Ceará virão por via aérea. Servidores, racks e componentes tecnológicos que exigem controle de temperatura entre 15 e 25 graus Celsius devem chegar em cerca de 15 voos cargueiros por mês a partir de abril de 2027.

Já as estruturas maiores e menos sensíveis chegarão pelo Porto do Pecém. As informações foram obtidas pela Coluna com fontes do setor.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, o data center já está em fase de montagem e receberá essas máquinas da China.

Como será a operação

Com aproximadamente um voo a cada dois dias, mais de uma companhia aérea deve ser envolvida na operação. Outra possibilidade, segundo fonte próxima ao aeroporto, é o uso do porão de aeronaves de passageiros com conexões, como Lisboa.

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A operação deve durar mais de um mês. Após o pouso, os equipamentos precisarão de armazenamento com temperatura controlada antes de seguirem para o local de instalação.

O condomínio logístico em construção no entorno do aeroporto é uma das opções consideradas para essa etapa.

Assim, por trás da estimativa de 15 voos cargueiros por mês, haverá um planejamento que envolverá, com meses de antecedência, operadores de carga, a Fraport, a Receita Federal e adaptações alfandegárias.

O fluxo não para após a instalação

O fim da fase de comissionamento, etapa em que todos os equipamentos instalados são testados e verificados antes de o data center entrar em operação oficial, não encerra as importações.

"Esse tipo de equipamento, a cada quatro a cinco anos, precisa ser trocado, então provavelmente todo mês serão necessárias peças de reposição a vida inteira. Claro que não vem em grande escala, mas sempre haverá uma peça, equipamento novo, uma qualificação melhor sendo importado", disse fonte do setor.

Logística no Aeroporto de Fortaleza

Segundo fontes do setor, o aeroporto de Fortaleza está preparado para receber a operação. O Terminal de Cargas não comporta aeronaves de grande porte, mas o pátio possui posições de estacionamento que já recebem regularmente Boeing 747 e Boeing 777.

O aeroporto já tem capacidade para processar dezenas de toneladas de cargas internacionais diariamente. A diferença será a elevada frequência de chegada dos cargueiros com os servidores.

"Seria possível receber até um ou dois jatos simultâneos no descarregamento", afirmou fonte próxima ao aeroporto.

O planejamento envolverá, com antecedência, operadores de carga, a Fraport e a Receita Federal, além de adaptações nos procedimentos alfandegários para dar conta do volume e da frequência das chegadas.

O aeroporto de Fortaleza já é o que mais movimenta carga internacional do Nordeste e, certamente, com a recepção das cargas para o data center, crescerá ainda mais.

Oportunidade para o agronegócio

Como os voos devem partir da Ásia lotados e retornar vazios, há espaço para exportação de produtos agropecuários cearenses.

Segundo apuração da Coluna com empresas do setor, a exportação de produtos como melão para o Oriente Médio depende de conexão em Guarulhos.

A demanda por melões para Dubai, por exemplo, pode ser bastante alta em determinadas épocas do ano. Voos diretos para a Ásia a partir de Fortaleza poderiam reduzir custos logísticos para essas empresas.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.