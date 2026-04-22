Gol retoma rota Fortaleza-Miami para atender demanda da Copa do Mundo 2026
A companhia aérea Gol vai operar voos de Fortaleza e Manaus para Miami entre 17 de junho e 9 de agosto de 2026. O incremento tem o objetivo de atender à demanda durante a Copa do Mundo de futebol.
De Fortaleza, os voos partem às quintas e domingos, com retornos às quartas e sábados.
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De Manaus, as saídas estão programadas para segundas e sextas-feiras. As rotas serão operadas com Boeing 737-Max e os bilhetes já estão à venda.
A ligação Fortaleza-Miami havia sido suspensa em agosto de 2025.
Ao longo de 2026, a Capital cearense mantém voo regular apenas a Orlando, uma vez por semana. Com a retomada sazonal, serão três frequências semanais à Flórida no período.
Belém opera a Miami durante todo o ano, com dois voos semanais às quartas e sábados, com retorno às terças e sábados. Em Brasília, a Gol amplia a oferta para até quatro frequências diárias a Miami e Orlando a partir de meados de junho.
Do Rio de Janeiro, a companhia inicia em 8 de julho voos diretos ao Aeroporto JFK, em Nova York, com três frequências semanais. As partidas do Galeão ocorrem às quartas, sextas e domingos, às 21h55, com chegada a Nova York às 6h55.
O retorno sai às segundas, quintas e sábados, às 23h, pousando no Rio às 9h55.
*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.