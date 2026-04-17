TAP contrata companhia aérea espanhola para fazer voos entre Fortaleza e Lisboa; veja o que muda

A companhia portuguesa TAP voltará a terceirizar sua operação em Fortaleza em 2026. Entre 25 de maio e 30 de setembro, os voos na rota Lisboa–Fortaleza serão realizados com aeronave Airbus A330-300, de 284 assentos, operada pela espanhola World2Fly, em regime de ACMI (wet lease) — modelo em que a companhia contratada fornece avião, tripulação, manutenção e seguro, enquanto a TAP mantém a venda dos bilhetes e o produto comercial.

A decisão não é inédita. Em 2025, a companhia já havia recorrido à terceirização, então com a Hi Fly e aeronaves A330-200, durante o pico do verão europeu. Chegamos a testar o voo com a Hi Fly em julho do ano passado. A operação manteve um padrão bastante aceitável, praticamente o serviço TAP.

Pedimos um comentário à TAP, mas até a publicação da Coluna, não recebemos atualização. O espaço continua aberto.

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O que muda em 2026?

Além da escolha da World2Fly, companhia espanhola controlada pelo grupo turístico Iberostar, a TAP opta por uma aeronave maior, o A330-300, ampliando a oferta de assentos.

Ao mesmo tempo, terá já a partir de 1º de junho, um produto de maior valor agregado, com a estreia de uma opção intermediária de conforto entre as tradicionais classes Economy e Business: trata-se da Economy Prime, mantendo a segmentação tarifária e o acúmulo de milhas para os passageiros.

Foto: Elaboração própria.

A Economy Prime atuará como um meio-termo importante de 12 assentos logo após a classe business: ajuda a elevar o ticket médio para a companhia e dá mais conforto e privacidade ao passageiro com um preço relevantemente menor que a Business.

A TAP estará com um produto igual ao que Air France e Latam oferecem para a Europa: 3 classes.

Limitação de frota

A recorrência ao ACMI se explica por um fator estrutural que afeta toda a indústria aérea: o atraso na entrega de novas aeronaves. Com fabricantes enfrentando gargalos produtivos, a TAP tem sua disponibilidade de frota própria limitada, especialmente em períodos de alta demanda na Europa.

Nesse cenário, a terceirização surge como solução para manutenção de frequências. A World2Fly, especializada em operações sazonais de longo curso, encaixa-se nesse papel.

Ocupações Tap em Fortaleza

As ocupações da TAP em Fortaleza no 1º bimestre de 2026 reforça a grande importância de Fortaleza para a companhia aérea no Nordeste.

Em janeiro, a TAP chegou a ter 34 partidas entre Fortaleza e Lisboa, sendo a base nordestina que mais movimenta cargas da portuguesa, segundo dados da Agência Nacional de Aviação (Anac).

Foto: Elaboração prórpia.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.