Sobral dá o primeiro passo real para entrar na aviação comercial

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou à Coluna que está prevista para junho de 2026 a instalação de uma Estação Meteorológica de Superfície (EMS) no aeródromo de Sobral.

"Essa implantação visa proporcionar informações meteorológicas com maior precisão e é necessária para a operação de voos comerciais, conforme o RBAC 121 (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 121)", disse.

O regulamento mencionado rege o transporte aéreo público regular com aeronaves acima de 19 assentos.

Em outras palavras: sem uma estação instalada e homologada, nenhuma companhia aérea cogitaria operar em Sobral.

O que é uma EMS?

A EMS é uma infraestrutura básica responsável por fornecer informações meteorológicas confiáveis e padronizadas sobre vento, visibilidade, pressão, temperatura e condições de tempo significativo.

Esses dados alimentam o planejamento de voo, a tomada de decisão operacional e a própria segurança das operações. Para empresas aéreas regulares, sujeitas a padrões elevados de segurança, operar sem essas informações simplesmente não é uma opção.

A confirmação da FAB poderia, portanto, encerrar o jejum de voos comerciais relevantes no terminal cearense.

O Aeroporto de Sobral foi oficialmente entregue pelo Governo do Ceará em abril de 2022, mas, desde então, pouco ou nada avançou em termos de atração de voos comerciais relevantes. O aeroporto operou voos pouco expressivos da Azul Conecta entre 2023 e fevereiro de 2025, que nunca demonstraram potencial pleno.

O que pode mudar com a entrega da estação?

A instalação prevista para junho de 2026 não representa a chegada imediata de voos — e é importante ser honesto com o leitor quanto a isso.

Ter uma EMS não garante operação comercial, mas não tê-la torna qualquer operação impossível. Ela é um "portão regulatório" que precisa ser aberto antes de se discutir malha aérea, incentivos ou perfil de aeronave.

Outras cidades do interior do Nordeste também devem receber uma EMS em breve, como Patos, na Paraíba, que ganhou recentemente um aeroporto modernizado.

Como isso atrairia mais voos na prática?

Com a EMS instalada, Sobral passa a atender a um pré-requisito essencial para operações RBAC 121, ou seja, para voos comerciais regulares.

A partir daí, outras variáveis finalmente entram em discussão: mercado potencial, modelo de negócios das companhias aéreas, infraestrutura complementar do aeroporto, conectividade terrestre e a estratégia do próprio Estado para integrar Sobral à malha aérea regional.

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Segundo o ex-secretário de Turismo do Ceará Eduardo Bismarck, a EMS poderia viabilizar voos operados por aeronaves ATR (bimotor turboélices regionais com capacidade para até 70 passageiros) de e para Sobral.

Cabe ressaltar, porém, que não devemos torcer para que esses voos sejam de simples interligação com a capital Fortaleza.

Já vimos o resultado frustrante dessa aposta com a Azul Conecta e, antes disso, com um teste que a Azul realizou com ATR entre o grande hub de Recife e Caruaru (PE).

A aposta mais promissora seria em voos nacionais triangulares conectando Sobral a Jericoacoara-Cruz — algo semelhante ao que a Azul operava entre Jericoacoara e Parnaíba.

Rotas triangulares podem ser a solução, e o recente avanço de um novo voo a Aracati pode acelerar essa percepção de viabilidade no mercado regional.

Vale lembrar que Sobral possui Produto Interno Bruto (PIB) superior ao de Juazeiro do Norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

Sobral: R$ 6,5 bilhões (PIB 2023);

Juazeiro do Norte: R$ 6,4 bilhões (PIB 2023).

O peso econômico de Sobral e de seu entorno, portanto, não deve ser desconsiderado.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.