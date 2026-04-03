Azul retoma voos entre Mossoró e Recife a partir de setembro

Após mais de um ano sem voos comerciais, Mossoró terá o retorno de voos da Azul Linhas Aéreas para seu hub de Recife. As operações retomarão em setembro próximo, com a Azul prometendo vendas de passagens ainda em abril.

Os voos serão realizados com o tradicional turboélice ATR-72 de até 72 assentos, duas vezes por semana, o que chama a atenção pela baixa quantidade de frequências semanais.

Mossoró sempre contou com média próxima a um voo diário da Azul, de forma que o lançamento de apenas duas frequências pode ter ligação com o recente momento de recuperação judicial da Azul, bem como com o brusco grande incremento do preço do petróleo, que superou com alguma folga os US$ 100 por barril, incremento próximo a 60%.

Veja também Igor Pires Fortaleza terá 5 voos semanais para Madri com a Iberia Igor Pires Aeroporto de Juazeiro do Norte terá a maior oferta de assentos da história em 2026 Igor Pires Air France e Iberia ampliam voos para Fortaleza após alta demanda e guerra no Oriente Médio

Segundo a Azul, “A reativação da rota é fruto de parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que tem negociado com a Companhia desde o ano passado, e reflete o esforço da Azul em reforçar sua malha no estado, mesmo diante de cenário desafiador em função dos recentes aumentos de combustíveis”.

Nordeste fortalecido

A novidade é mais um passo de fortalecimento da aviação regional nordestina, como previsto pela Coluna de aviação para 2026 e 2027. Lembremos que o passageiro partindo e chegando a Mossoró deverão encontrar em setembro um terminal totalmente requalificado.

No final de março, a Azul já havia ratificado o retorno de voos nacionais para Aracati, cidade próxima a Mossoró, outra excelente notícia. De certa forma, os voos em Mossoró podem ser complementados por voos de Aracati, dada a proximidade menor que 100 km dos municípios.

“A parceria com a Azul reforça o nosso compromisso em fortalecer a conectividade aérea do Rio Grande do Norte como estratégia para impulsionar o turismo e dinamizar a economia. A nova rota Recife-Mossoró representa mais oportunidades de negócios, geração de emprego e valorização do nosso potencial regional. Após um diálogo sério e responsável, construímos uma solução viável, porque entendemos que investir em aviação regional é também investir no desenvolvimento do nosso estado", declara a governadora Fátima Bezerra.

O retorno de voos regionais a Mossoró é também um primeiro passo para futuras chegadas de voos nacionais na cidade, oportunamente com Latam, Gol ou a própria Azul.