Aeroporto de Aracati terá dois voos semanais para Belo Horizonte
Reabertura da cidade para voos comerciais inicia com a companhia Azul Linhas Aéreas.
A partir de 08 de outubro, o aeroporto Dragão do Mar em Aracati terá duas frequências semanais para Confins (MG), grande hub da Azul, às quintas e domingos. As informações foram passadas à Coluna pelo Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck e confirmadas nessa segunda-feira (23) pelo Governador Elmano de Freitas.
Os voos serão regulares e triangulares com o aeroporto de Fortaleza, modelo que a Azul já faz no Ceará há vários anos e visam a complementaridade de mercados.
Às quintas-feiras, os voos partem de Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte direto para Aracati. Após pouso para desembarque e embarque de passageiros, o voo segue para Fortaleza e posterior regresso para Confins.
· Cnf -> Arx -> For -> Cnf (quintas-feiras)
Aos domingos, o sentido se inverte dentro do Ceará: de Confins para Fortaleza, com posterior partida para Aracati e então regresso para Confins
· Cnf -> For -> Arx -> Cnf (domingos)
As vendas já se iniciam no mês de abril e a aeronave adotada será o Embraer E2 com capacidade para 136 assentos.
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Segundo Eduardo Bismarck, “os voos da Azul para Aracati seguirão a mesma receita dos voos a Jericoacoara, terão a mesma origem". Para Bismarck, o hub Confins performa melhor que Viracopos (Campinas), os voos são mais curtos também.
O secretário explica que a Azul Viagens, operadora turística da Azul, terá uma cota de assentos reservados nesses voos a Aracati, apresentando todo o potencial da região leste do Ceará aos clientes.
Mais visibilidade para o litoral cearense
Bismarck crê que a retomada de voos para Aracati represente a reabertura do aeroporto à aviação comercial, permitindo um novo recomeço: “Em 2021, nós tivemos voos de Campinas para Aracati, mas o timing não foi o ideal, havia todo o contexto da Pandemia, a economia estava longe do potencial real.”
Agora, o Secretário acredita que os voos inclusive têm o bônus de ter a passagem por Fortaleza como diferencial para equilibrar a ocupação dos voos. Ademais, como a Coluna já havia se pronunciado, o Setur acredita que a concessionária Gru Airport terá todo o interesse em incentivar a manutenção duradoura das frequências.
Como antecipado nesta coluna, estavam sendo articuladas as negociações para ligar Aracati ao Sudeste, principal região emissora de turistas ao Ceará. O projeto era abandonando ligações anteriores malsucedidas de ligar Aracati a cidades como Recife e Fortaleza, sobretudo com a Azul Conecta.
O Ceará recebeu a confirmação do retorno de voos a Aracati com a Azul no Routes América, balcão de negociação de voos que ocorreu no Rio de Janeiro, início de março; a coluna esteve presente.