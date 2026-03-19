Aracati voltará a ter voos comerciais; conheça a companhia

A Azul Linhas Aéreas voltará a voar para o aeroporto Dragão do Mar, em Aracati, no litoral Leste, após um hiato de aproximadamente um ano do aeroporto sem voos comerciais.

A companhia confirmou à Coluna que na próxima segunda-feira (23) terá "evento de lançamento às 8h30”. Mais detalhes serão enviados oportunamente.

O secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismack, comentou com a Coluna algumas vezes do empenho empregado para reatrair voos para a região. Ele disse que pleiteava por voos a partir da região Audeste, maior emissária de turistas ao Ceará.

O retorno de voos comerciais acontece num timing histórico da concessão do aeroporto de Aracati à GRU Airport, empresa que administra o aeroporto de Guarulhos, algo que certamente pode ajudar na perenização dos voos à região.

A Azul voou por alguns anos voos triangulares entre Aracati, Mossoró e Recife no período pré-pandemia. No final de 2021, houve voos entre Campinas e Aracati também com a Azul.

É provável que os voos sejam novamente realizados pelos grandes hubs da Azul de Campinas-SP ou Confins (Belo Horizonte).

Torcemos pelo sucesso das operações, que os voos se tornem regulares e haja grande movimentação turístico-econômica em todo litoral leste, capturando, em parte, algo que ocorre com abundância, por exemplo, no aeroporto de Jericoacoara (Cruz).