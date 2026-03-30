Aeroporto de Juazeiro do Norte terá a maior ofertas de assentos da história em 2026
O Aeroporto de Juazeiro do Norte terá em 2026 a maior oferta de assentos de aviação comercial de sua história: 787.520 no total. Os primeiros sinais já aparecem nos dados do 1º bimestre, com 102.247 passageiros, um crescimento de 20,9% sobre o mesmo período de 2025.
Os dados são previsões de movimentação divulgadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
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Após um contexto de perda de voos em 2025 e crescimento próximo a zero sobre 2024, este ano aparece com um salto expressivo em assentos (32,8%) sobre 2025 (593.070 assentos), sobretudo pela chegada de voos da Latam entre a cidade e Fortaleza, pelo retorno de voos da Azul para Recife e por mais voos a São Paulo pelas três companhias.
A quantidade de assentos prevista para 2026 já é 3,6% maior que a maior oferta de assentos da história do Aeroporto de Juazeiro, registrada em 2018.
Para dimensionar o que representa atingir um número histórico de assentos, vale notar que Fortaleza ainda estará, pela previsão de 2026, aproximadamente 7% aquém de sua melhor marca histórica, 7,1 milhões de passageiros, alcançados em 2019.
O número de voos em Juazeiro do Norte também está previsto para crescer de forma relevante.
Quantidade de voos
No quesito passageiros, o Aeroporto foi o 3º mais movimentado do interior do Nordeste em 2025, apesar de ter crescido muito pouco sobre 2024,apenas 0,07%.
Em 2026, a Latam deve se tornar a companhia com maior participação em assentos (market share) em Juazeiro do Norte.
O avanço na movimentação de passageiros está totalmente alinhado com a previsão que a Coluna realizou de grande avanço da aviação regional nordestina em 2026 e 2027, além de refletir um momento positivo de crescimento do mercado, que projeta o dobro de passageiros aéreos no Brasil nos próximos 20 anos.
Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.