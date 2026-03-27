Air France e Iberia ampliam voos para Fortaleza após alta demanda e guerra no Oriente Médio
A Air France e a Iberia aumentarão a oferta de voos para o Nordeste nos próximos meses, com foco em Fortaleza e Recife. A decisão da Air France é influenciada, em parte, pela instabilidade no Oriente Médio, que levou a companhia a redirecionar sua capacidade operacional para as Américas.
“Na América do Sul, o incremento de capacidade ocorrerá com o reforço nas rotas para Fortaleza (CE), chegando a cinco frequências semanais, e para o Rio de Janeiro (RJ), com até dez voos semanais a partir de julho”, informou a companhia à Coluna.
No site da Air France, já é possível ver os cinco voos semanais para a Capital cearense a partir de agosto. Anteriormente, essa frequência só estava disponível para outubro.
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Entre 13 de dezembro e 15 de janeiro, a companhia operará voos diários em Fortaleza, retomando os níveis de oferta registrados em 2019. Devido à situação de segurança e ao fechamento de espaços aéreos em determinadas regiões, a Air France suspendeu temporariamente as seguintes rotas:
- Dubai e Riade: até 31 de março de 2026 (1º de abril para partidas de Dubai);
- Tel Aviv e Beirute: até 4 de abril de 2026.
Expansão da Iberia em Recife e Fortaleza
A Iberia também mantém sua trajetória de crescimento. Em março, a companhia opera quatro frequências semanais tanto em Recife quanto em Fortaleza.
Recife passará a contar com cinco frequências a partir de maio. Segundo fontes do setor, há previsão de manutenção desse número caso o cenário econômico e operacional permaneça favorável.
Em Fortaleza, após uma breve redução para três voos em abril, o aeroporto retomará a quarta frequência semanal em maio, também com possibilidade de extensão por tempo prolongado.
As passagens para todos os períodos já estão disponíveis para venda.
Alta demanda
Após a Fraport Brasil sinalizar ao Diário do Nordeste o aumento nas operações, fontes confirmaram à Coluna que, com o sucesso da rota a Madri a partir do Nordeste, haverá incremento definitivo da companhia tanto em Recife como em Fortaleza.
O trecho entre Fortaleza e Madri registrou 92,1%, enquanto a rota Recife-Madri alcançou 94,9%.
O Nordeste continua confirmando a grande expectativa de incremento de voos para a Europa ao longo de todo o ano de 2026.
Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.