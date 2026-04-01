Fortaleza terá 5 voos semanais para Madri com a Iberia
Fortaleza chegará a cinco voos semanais da companhia Iberia entre 7 de dezembro deste ano e 14 de fevereiro de 2027, reforço para a alta temporada de fim de ano, época de maior movimentação do Aeroporto de Fortaleza.
A empresa também ampliará as operações em Recife, atingindo frequência diária na capital pernambucana entre 30 de novembro e 14 de fevereiro.
Veja também
As informações foram repassadas por Raphael de Lucca, Country Manager Brasil da Iberia. O reforço no Nordeste já vinha sendo antecipado pela Coluna.
Confira o calendário completo da companhia espanhola na região, que também aumentará os voos em Recife e Fortaleza já em maio:
Fortaleza - Madri
- 25/10/2026 a 06/12/2026: 4 frequências semanais (terças, quintas, sábados e domingos)
- 07/12/2026 a 14/02/2027: 5 frequências semanais (segundas, terças, quintas, sábados e domingos)
- 16/02/2027 a 27/03/2027: 4 frequências semanais (terças, quintas, sábados e domingos)
Recife - Madri
- 26/10/2026 a 28/11/2026: 5 frequências semanais (terças, quintas, sábados e domingos)
- 30/11/2026 a 14/02/2027: 7 frequências semanais (diário)
- 15/02/2027 a 27/03/2027: 5 frequências semanais (segundas, quartas, quintas, sextas e sábados)
O Nordeste vive um momento importante de expansão das conexões com a Europa. Além dos reforços da Iberia e da Air France, a TAP, por exemplo, iniciará voos para São Luís em outubro.
*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.