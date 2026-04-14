CEO da Latam fala em voo Fortaleza-Madri com A321 XLR; aeronave deve assumir também rota para Lisboa

O CEO da Latam, Roberto Alvo, afirma que o A321 XLR (extra long range, versão de longo alcance) pode viabilizar ligações à Europa a partir de Fortaleza.

Em entrevista ao periódico Aviación Online, ele disse que "voar de Fortaleza para Madri com esse modelo é uma alternativa".

É a primeira vez que Roberto Alvo menciona um possível destino para o XLR a partir de Fortaleza. O CEO da Latam já havia mencionado, anteriormente, que a companhia poderia instalar um hub internacional no aeroporto Pinto Martins.

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Com a chegada dos Embraer E2, a Latam pode ter o incremento de alimentação doméstica necessário para, junto à chegada dos XLR, implementar de fato um hub com robusta conectividade doméstico-internacional para interligar, pelo menos, o Nordeste à América do Norte e à Europa a partir de Fortaleza.

Procuramos a Latam em busca de mais informações, mas até a publicação não recebemos retorno. O espaço segue aberto.

Troca de equipamento entre Fortaleza e Lisboa

Uma fonte do setor aéreo ratifica o interesse da Latam em implementar diferentes destinos a partir de Fortaleza, como Miami, Lisboa, Madri, Nova York e Londres. Fortaleza aparece como candidata natural pela sua posição estratégica para voos transatlânticos e, sobretudo, pela chegada do Airbus A321 XLR, prevista para 2027.

A fonte menciona que, assim que a Latam receba a aeronave, esta substituirá o Boeing 787-9 na rota entre Fortaleza e Lisboa, com possível incremento de frequências semanais, podendo chegar a até cinco voos por semana.

A informação faria sentido no quesito quantidade de assentos oferecidos: o Boeing 787-9 possui 300 assentos e opera até três vezes por semana, 900 assentos semanais por trecho. O A321 XLR teria cerca de 180 assentos e, operando cinco voos semanais, ofereceria os mesmos 900 assentos semanais por trecho.

Hub Fortaleza

Uma conjunção de fatores poderá culminar na implementação de um grande crescimento da Latam em Fortaleza nos próximos meses e/ou anos: