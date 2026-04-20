Iberia aumenta para 5 voos semanais entre Fortaleza e Madri em junho

A Iberia ampliará de 4 para 5 voos semanais entre Fortaleza e Madri em junho deste ano. A companhia espanhola havia aumentado para 4 frequências semanais nos meses de março e maio deste ano.

Os voos já estão à venda de terça a sexta e aos domingos. À Coluna, a companhia informou que "em junho, e não em julho, haverá cinco voos semanais para Fortaleza a partir de Madri".

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Raphael de Lucca, Country Manager do Brasil, afirmou que "a Iberia continua apostando no desenvolvimento da conectividade com o Brasil dentro da estratégia de crescimento para os próximos anos: o Plano de Voo 2030".

A companhia iniciou voos em Fortaleza em 19 de janeiro com 3 frequências semanais. Em junho, suas operações no estado chegam a 5 voos por semana.

Crescimento de assentos para a Europa

Fortaleza registra seguidos aumentos na oferta de assentos para a Europa. A Iberia operará 5 voos semanais em junho e voltará a essa frequência entre dezembro e março.

A Air France terá 4 voos semanais a partir de agosto, com pico de voos diários entre dezembro e janeiro. A TAP terá até 9 partidas semanais de Fortaleza a partir de outubro, quando começam os voos na rota São Luís, Fortaleza e Lisboa.

Para 2027, há perspectivas de aumento de frequências e de destinos com a Latam, com a chegada do A321 XLR, aeronave voltada para voos internacionais de médio-longo alcance.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.