Aposta feita em Horizonte (CE) ganha R$ 18 mil na Quina
Apostadores de bolão acertaram 4 números sorteados no concurso 7016.
Um bolão de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou quatro dezenas do concurso 7016 da Quina, sorteado nessa segunda-feira (4), e levou o prêmio de R$ 18.284,70.
A aposta vencedora será dividida entre 6 cotas do bolão, com cerca de R$ 3.047,45 para cada participante.
Os números sorteados foram: 02 - 29 - 31 - 39 - 70.
Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (5).
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Outras apostas premiadas
Além do bolão de Horizonte, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram quatro, três, ou duas dezenas.
- Quatro acertos: 27 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 18.284,75;
- Três acertos: 3.253 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 144,53 para cada;
- Dois acertos: 87.341 apostas vencediras, com prêmio de R$ 5,38.
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