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Aposta feita em Horizonte (CE) ganha R$ 18 mil na Quina

Apostadores de bolão acertaram 4 números sorteados no concurso 7016.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:01)
Negócios
Volante da Quina.
Legenda: Jogo foi feito na loteria Avenida.
Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Um bolão de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, acertou quatro dezenas do concurso 7016 da Quina, sorteado nessa segunda-feira (4), e levou o prêmio de R$ 18.284,70

A aposta vencedora será dividida entre 6 cotas do bolão, com cerca de R$ 3.047,45 para cada participante.

Os números sorteados foram: 02 - 29 - 31 - 39 - 70.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (5). 

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Outras apostas premiadas

Além do bolão de Horizonte, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram quatro, três, ou duas dezenas.

  • Quatro acertos: 27 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 18.284,75;
  • Três acertos: 3.253 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 144,53 para cada;
  • Dois acertos: 87.341 apostas vencediras, com prêmio de R$ 5,38. 

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
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