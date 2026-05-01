Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Declaração completa ou simplificada no IRPF 2026: entenda qual modelo escolher

Modelos têm diferentes formas de calcular os descontos sobre a renda para chegar ao valor final.

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto de portal do Imposto de Renda, que tem prazo de declaração aberto até maio de 2026.
Legenda: Imposto de Renda 2026 deve ser declarado até 29 de maio.
Foto: Regi Cris/Shutterstock.

Uma das principais dúvidas na hora de fazer a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é escolher entre os modelos de cálculo. 

O programa oferece a declaração completa ou simplificada, que pode trazer resultados diferentes: o contribuinte pode ter imposto a restituir ou precisar pagar algum valor à Receita Federal.

A principal diferença entre os dois modelos está na forma como a Receita calcula os descontos sobre a renda para chegar ao valor final do imposto, aponta Alzira Gomes, contadora e representante do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE).

Na declaração simplificada, há um abatimento de 20% sobre os rendimentos tributáveis. Esse desconto é limitado, e o teto é atualizado anualmente — em 2025, ficou em R$ 16.754.

Já na declaração completa, não há valores fixos. O contribuinte deve informar todos os valores dedutíveis, como despesas médias e gastos com educação e pensão alimentícia. O abatimento será a soma exata de todas as despesas dedutíveis permitidas em lei.

Há um limite para gastos anuais com saúde, de R$ 3.561 por pessoa, e com dependentes, de R$ 2.275 para cada. 

QUAL MODELO ESCOLHER?

A escolha entre os dois modelos de declaração depende do volume de despesas dedutíveis (gastos que a Receita permite abater) ao longo do ano, destaca Alzira Gomes.

A Declaração Completa é indicada para quem tem gastos elevados que, somados, superam o desconto padrão de 20% do modelo simplificado. 

"A declaração simplificada é a melhor opção para quem tem poucas despesas para comprovar (como plano de saúde, escola ou dependentes)", acrescenta.

COMO SELECIONAR O MODELO MAIS VANTAJOSO?

O contribuinte deve optar por um dos modelos no quadro "Opção pela Tributação", localizado no canto inferior esquerdo do sistema de declaração. 

Após preencher todos os dados e todas as despesas, o sistema mostrará comparativamente o valor do imposto a pagar ou a restituir em cada modalidade.

Veja também

teaser image
Negócios

Consulta ao lote de restituição abre nesta quinta-feira (23); veja como consultar

teaser image
Negócios

Como consultar pendências no Imposto de Renda 2026 pelo e-CAC e evitar cair na malha fina

teaser image
Negócios

Atualização de imóveis no IR 2026: saiba como pagar alíquota reduzida e economizar na venda

É comum que, no modelo completo, o contribuinte tenha impostos a pagar, enquanto no modelo simplificado tenha valor a restituir (receber da Receita Federal).

É preciso selecionar, então, a modalidade financeiramente mais vantajosa antes de enviar a declaração. 

Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2026

A declaração do Imposto de Renda deve ser feita até 29 de maio. Caso o contribuinte seja obrigado a declarar, mas não cumpra o prazo, deve pagar multa mínima de R$ 165,74.

Segundo as regras da Receita Federal, está obrigado a entregar a declaração em 2026 quem, no ano anterior:

  • Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;
  • Quem obteve outros rendimentos acima de R$ 200 mil;
  • Contribuinte com ganho de capital sujeito à incidência do Imposto;
  • Quem alienou (vendeu) mais de R$ 40 mil em bolsas de valores ou com ganhos sujeitos ao imposto;
  • Contribuinte que obteve renda acima de R$ 177.920 com atividade rural ou pretende compensar prejuízos;
  • Contribuinte com posse ou propriedade de bens em valor superior a R$ 800 mil;
  • Quem passou à condição de residente no Brasil;
  • Quem optou pela isenção do GCAP (Ganhos de Capital) de 180 dias;
  • Quem optou por declarar bens da entidade controlada no exterior pela pessoa física;
  • Contribuinte que teve, em 31/12/2025, a titularidade de trust regidos por lei estrangeira;
  • Contribuinte que auferiu rendimentos/compensou perdas em aplicações no exterior;
  • Contribuinte que teve lucros/dividendos no exterior.

É preciso prestar contas com o fisco sobre rendimentos e gastos registrados em 2025, além de informar bens, doações e heranças

Os contribuintes podem realizar e entregar a declaração pelo programa gerador, aplicativo 'Meu Imposto de Renda' no celular ou pelo site da Receita Federal. 

Declarar o IRPF no computador

Para declarar o imposto de renda pelo computador, é preciso fazer o download do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 — disponível para Windows, Linux e macOS — no site da Receita Federal.

Declarar o IRPF pela internet

É possível acessar este link fornecido pelo Governo Federal para realizar a declaração pelo computador, mas de forma online, sem precisar baixar o programa. Para isso, é preciso ter uma conta gov.br com nível prata ou ouro.

Declarar o IRPF pelo celular ou tablet

Por meio do aplicativo da Receita Federal, que está disponível na App Store ou Google Play, é possível preencher e enviar a declaração utilizando o celular ou o tablet.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoa segurando um cartão do programa Bolsa Família, que promove benefícios sociais para famílias de baixa renda no Brasil.
Negócios

Bolsa Família e Cadastro Único exigem biometria para não suspender benefícios

A exigência foi estabelecida pela Portaria Conjunta nº 23, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
Há 17 minutos
Interior de usina siderúrgica mostra placas de aço incandescentes sendo transportadas por rolos metálicos em linha de produção. Estrutura industrial ao redor tem grandes colunas, máquinas pesadas e passarelas de operação.
Negócios

ArcelorMittal foca em aços especiais contra tarifaço e prevê manter R$ 1,69 bi em compras no Ceará

Atualmente, a empresa conta com mais de 5 mil funcionários no Pecém.

Letícia do Vale
Há 18 minutos
Foto de portal do Imposto de Renda, que tem prazo de declaração aberto até maio de 2026.
Negócios

Declaração completa ou simplificada no IRPF 2026: entenda qual modelo escolher

Modelos têm diferentes formas de calcular os descontos sobre a renda para chegar ao valor final.

Mariana Lemos
Há 1 hora
Pronunciamento de Lula foi exibido na noite de quinta-feira (30).
Negócios

Novo Desenrola prevê descontos de até 90%, saque do FGTS e bloqueio a bets

Conforme anúncio do presidente Lula, o programa será lançado na segunda-feira (4).

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Corrupção: falta a luz da moralidade no fim do túnel da esperança

A decisão do Senado Federal de barrar a indicação de Jorge Messias para o STF foi um sinal de que algo está mudando, ou caminha para a mudança

Egídio Serpa
Há 2 horas
Avião da Gol.
Igor Pires

Alta do preço do querosene impede Gol de lançar destino internacional em Fortaleza

Igor Pires
01 de Maio de 2026
Cidade de Fortaleza. Predios, Condominios, vista de cima
Negócios

Novo MCMV tira classe média do limbo e deve aquecer mercado imobiliário de Fortaleza em até 10%

Mudanças no programa elevaram limites de renda e teto dos imóveis financiados.

Letícia do Vale
01 de Maio de 2026
Fachada do banco.
Negócios

BNB diz que fará novas licitações para Agroamigo e Crediamigo após pregões desertos

Os editais ainda serão divulgados.

Redação
30 de Abril de 2026
Foto de um caminhão em estrada florestal transportando carga.
Auto

Como caminhão elétrico pode mudar o transporte de cargas no país

Entenda como funcionam caminhões elétricos, quais são as vantagens e quando essa tecnologia pode crescer no Brasil.

Redação
30 de Abril de 2026
Fachada do Banco do Nordeste.
Negócios

Pregões do BNB para Crediamigo e Agroamigo fracassam após desclassificação de empresas

Licitações estão avaliadas em R$ 2 bilhões e deveriam substituir as atuais operadoras Inec e Camed.

Paloma Vargas
30 de Abril de 2026
Lote de bilhetes da Mega-Sena com detalhes em cores variadas, destaque para o logo da loteria, em uma mesa, prontos para jogar e participar do sorteio.
Negócios

Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 130 milhões aplicados na poupança

Sorteio será realizado nesta quinta-feira (30) às 21h.

Redação
30 de Abril de 2026
Francisco Segundo
Victor Ximenes

Cearense comandará setor de Dívida Pública do Tesouro Nacional

Victor Ximenes
30 de Abril de 2026
Uma pessoa segura um smartphone exibindo o aplicativo da Receita Federal à frente de um monitor que mostra o programa IRPF 2026. A imagem foca na interação digital para a declaração do imposto de renda.
Negócios

Imposto de Renda pode ser declarado até 29 de maio; relembre calendário

Prazo para enviar declaração do IR vai até o final de maio, com primeiro lote de restituição previsto para a mesma data.

Redação
30 de Abril de 2026
foto aérea da usina siderúrgica ArcelorMittal Pecém
Negócios

ArcelorMittal Pecém tem prejuízo de R$ 168 milhões em 2025 com tarifaço dos EUA

Além do tarifaço de Trump, importações de aço da Ásia são fatores contribuintes para o resultado.

Luciano Rodrigues
30 de Abril de 2026
Foto que contém fachadas de vários prédios de apartamentos em Fortaleza. Luzes estão acesas em vários deles.
Negócios

Lançamentos do MCMV para a classe média devem focar em áreas nobres de Fortaleza

Mudanças no programa aumentaram o valor dos empreendimentos residenciais que podem entrar em negociação.

Luciano Rodrigues
30 de Abril de 2026
Negócios

Em Tauá, Campeonato de Ranch Sorting do Haras DFDN fortalece o agronegócio

Disputas com premiação de R$ 15 mil incentivam iniciantes, profissionais e crianças

Agência de Conteúdo DN
30 de Abril de 2026
Negócios

Sicredi Veredas gera R$ 147,7 milhões em benefícios aos associados

Modelo cooperativista oferece crédito, financiamento e retorno financeiro aos associados

Agência de Conteúdo DN
30 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Chapada do Araripe é a nova fronteira agrícola do Ceará

Nos lados cearense e pernambucano da região, há 1 milhão de hectares em que se plantam soja, milho, palma e mandioca

Egídio Serpa
30 de Abril de 2026
Mulher em supermercado em frente a prateleiras cheias de produtos coloca produtos dentro de carrinho.
Negócios

Seis supermercados do Ceará estreiam em lista dos maiores do País no setor; veja quais

Empresas somam mais de R$ 686,5 milhões de faturamento.

Letícia do Vale
30 de Abril de 2026
foto da atração Surreal, do Beach Park, maior montanha-russa aquática mais alta do mundo.
Negócios

Beach Park entra para o Guiness por montanha-russa aquática mais alta do mundo

Brinquedo superou o "Tsunami Surge", localizado no Six Flags, nos EUA.

Redação
29 de Abril de 2026
Fachada do Beach Park.
Negócios

Beach Park inaugura resort no 2º semestre em Aquiraz com investimento de R$ 150 milhões

A informação foi dada durante evento que celebrou o recorde do brinquedo Surreal.

Bruna Damasceno e Letícia do Vale
29 de Abril de 2026
Imagem com exemplo de tecnologias veicular para matéria sobre segurança automotiva.
Auto

Entenda o que são tecnologias de segurança automotiva que evitam acidentes

Descubra quais são os principais sistemas de segurança presentes nos carros modernos e como eles ajudam a prevenir acidentes.

Redação
29 de Abril de 2026
Mão segura uma caneta e marca números em um volante da loteria Quina, com outros bilhetes de apostas ao fundo.
Negócios

Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 11 mil

Prêmio principal do sorteio acumulou e deve pagar R$ 3,6 milhões no próximo concurso.

Mylena Gadelha
29 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Economia: desaba a confiança do setor industrial brasileiro

Segundo o Índice de Confiança do Empresário Industria, da CNI, houve neste mês de abril recuo da confiança em 19 dos 29 setores industriais analisados

Egídio Serpa
29 de Abril de 2026
Imagem de bilhete da Mega-Sena, para matéria sobre mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões nesta terça-feira.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta cinco números na Mega-Sena e leva mais de R$ 41 mil

Por não ter tido nenhum vencedor, o prêmio acumulou para R$ 130 milhões.

Redação
29 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Pecém atrai cargas para terminal multimodal de empresa suíça

Com apenas seis meses de operação, a Fracht Log movimenta mais de 5.200 toneladas de cargas importadas e para exportação

Egídio Serpa
29 de Abril de 2026
Foto do programa de declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).
Negócios

MEIs devem declarar o Imposto de Renda em 2026?

Microempreendedores individuais têm de seguir regras específicas.

Luciano Rodrigues
29 de Abril de 2026
Homem branco ao celular solicitando um uber. Ao fundo aparece um carro preto.
Negócios

10 anos de Uber em Fortaleza: o que mudou para motoristas e passageiros

Aplicativo completa primeira década de atuação na Capital nesta quarta-feira (29).

Luciano Rodrigues
29 de Abril de 2026
Imagem ilustrativa de mulheres em um processo seletivo.
Delania Santos

Afinal, como é o emprego ideal?

Delania Santos
29 de Abril de 2026
Imagem de bilhete da Mega-Sena, para matéria sobre mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões nesta terça-feira.
Negócios

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 115 milhões nesta terça-feira (28)

Saiba como realizar aposta no concurso 3.001.

Redação
28 de Abril de 2026