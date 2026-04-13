Como consultar pendências no Imposto de Renda 2026 pelo e-CAC e evitar cair na malha fina

Se você tem dúvidas sobre possíveis pendências fiscais junto à Receita Federal, basta acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para esclarecer qualquer incerteza.

A plataforma permite ao contribuinte acompanhar e regularizar a situação fiscal, sendo essencial para consultar o processamento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 e adotar providências corretivas. É o que explica a contadora Adriana Queiroz.

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“O acesso é feito pelo site da Receita Federal. O contribuinte deve entrar no e-CAC, autenticar-se via conta Gov.br (nível prata ou ouro) ou certificado digital e acessar o menu Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”, indica.

De acordo com a especialista, as pendências mais comuns são divergências de rendimentos, deduções indevidas, despesas médicas sem comprovação, erros com dependentes, inconsistências em aplicações financeiras e omissão de informações.

Como regularizar as pendências no Imposto de Renda

Ao acessar o menu “Extrato da DIRPF”, o status indicará se há pendências ou retenção em malha. Em caso de erro, destaca Adriana, o contribuinte deve retificar a declaração por meio de declaração retificadora. Já se os dados estiverem corretos, é necessário aguardar ou apresentar comprovação.

Conforme apontado pela contadora, não existe prazo fixo para uma pendência ser resolvida após a correção. “Após a retificação, a análise depende do processamento da Receita, podendo levar semanas ou meses”, ressalta.

Ela salienta, ainda, que, caso o contribuinte não se regularize, o indivíduo pode ser autuado, com cobrança de imposto, multa e juros. Além disso, o CPF pode se tornar irregular, gerando restrições civis e financeiras.

Qual a diferença entre ter pendências e cair na malha fina?

Ter pendências não significa, necessariamente, que o contribuinte caiu na malha fina, lembra Adriana.

De acordo com a especialista, enquanto “a existência de pendências indica inconsistências iniciais identificadas de forma automatizada pela Receita Federal, podendo ser corrigida espontaneamente pelo contribuinte, a malha fina representa um estágio posterior”.

Assim, a malha fina ocorre quando a declaração é retida pela Receita para análise em razão dessas inconsistências, exigindo, em alguns casos, a apresentação de documentos comprobatórios.

“Cair na malha fina não se trata, por si só, de situação grave, pois muitas vezes decorre de erros formais. A gravidade está na natureza da inconsistência e, principalmente, na ausência de regularização. Se corrigida tempestivamente, não há maiores consequências; porém, se não regularizada, pode resultar em autuação, com cobrança de imposto, multa e juros”, esclarece Adriana.



