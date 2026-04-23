A Receita Federal disponibilizou, nesta quinta-feira (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a abril de 2026.

Este lote é composto por 415.277 restituições, com valor total de R$ 592,2 milhões. Desse total, R$ 256,8 milhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.

Quando a Receita Federal paga a restituição?

O pagamento será feito no dia 30 de abril, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Quem tem prioridade no pagamento da restituição?

As restituições serão distribuídas da seguinte forma:

334.614 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

32.231 contribuintes sem prioridade;

28.572 contribuintes de 60 a 79 anos;

10.521 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

4.731 contribuintes acima de 80 anos;

4.608 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

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Saiba como consultar a restituição

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal. O contribuinte deve clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, no botão "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, é possível enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.