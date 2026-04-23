Aposentados e pensionistas começam a receber 13º salário nesta sexta (24); veja calendário

A primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser pago nesta sexta-feira (24) e se estende até 8 de maio. O decreto com a antecipação do benefício foi assinado no fim de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As datas são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) - sem considerar o dígito verificador, e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.

Conforme o calendário, a segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho.

Os pagamentos também seguem o calendário oficial do INSS e os valores já podem ser consultados no site ou aplicativo Meu INSS, no extrato.

No Ceará, mais de 1,4 milhão de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem a antecipação do 13º salário.

Veja o calendário de pagamento:

Foto: Divulgação Governo Federal

Foto: Divulgação Governo Federal.

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Quem tem direito?

Terão direito à antecipação do 13º quem recebeu, em 2026:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Salário-maternidade.

O Ministério da Previdência destacou que, com a antecipação, há a expectativa de injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira em dois meses.