Procura por seguro de vida salta 35% no Ceará

O segmento de seguro de vida passa por um forte crescimento na demanda no Ceará. Em 2025, a procura pelo serviço saltou 35% no Estado, considerando a média de três modalidades (individual, em grupo e prestamista).

A alta no Ceará supera a média do Norte/Nordeste, cujo incremento foi de 27%. Os dados são da Icatu.

A demografia é um dos fatores que ajudam a explicar a crescente procura. Norte e Nordeste concentram a maior proporção de jovens do País, um perfil demográfico que tende a ampliar a preocupação com proteção financeira e segurança para a família no longo prazo.

“Em regiões com uma presença significativa de jovens, cresce por parte dos pais a preocupação em garantir proteção financeira para os seus dependentes”, comenta Henrique Jenkins, diretor executivo regional da seguradora.