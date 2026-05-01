Petrobras sobe preço do querosene de aviação em 18% a partir desta sexta (1º)
QAV é considerado o principal custo das companhias aéreas.
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (1º) o aumento no preço do querosene de aviação (QAV), que já entra em vigor.
A alta é de 18%, o que corresponde a uma alta de R$ 1 por litro no comparativo com abril. Segundo a Petrobras, os compradores vão poder parcelar o aumento.
Ainda conforme a estatal, a alta é em virtude da tendência de crescimento no preço do barril de petróleo em virtude da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Irã e Israel, em curso desde o fim de fevereiro.
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Compradores do QAV podem parcelar o aumento
A situação é semelhante a de abril. No mês passado, a Petrobras anunciou um reajuste de 55% no preço do QAV, e informou que as distribuidoras da aviação comercial poderiam parcelar esse reajuste em até seis vezes, com pagamento da primeira parcela para julho.
A opção de parcelamento, de acordo com a Petrobras, tem o objetivo de preservar a demanda pelo produto e diminuir os efeitos do reajuste no setor de aviação brasileiro, assegurando o bom funcionamento do mercado.
QAV representa quase metade dos custos operacionais de companhias aéreas
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as principais companhias aéreas do país, até o fim de abril, o QAV correspondia por 45% dos custos operacionais das empresas de aviação.
A Petrobras detém cerca de 85% da produção de QAV, mas o mercado é aberto à livre concorrência, sem restrições para que outras empresas atuem como produtoras ou importadoras.
As tensões crescentes no Oriente Médio impactam a cadeia global do petróleo. O Irã e os vizinhos da região são os maiores produtores mundiais, detendo cerca de 20% da cadeia produtiva de petróleo globalmente.