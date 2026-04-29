Beach Park entra para o Guiness por montanha-russa aquática mais alta do mundo

O "Surreal", atração mais recente do Beach Park, entrou para o Guinness World Records — o Livro dos Recordes — por ser reconhecido como a montanha-russa aquática mais alta do mundo. Com 28 metros de altura, o brinquedo superou o "Tsunami Surge", localizado no Six Flags (EUA), que tem 26 metros.

O Guinness oficializou o feito nesta quarta-feira (29), após medição técnica que confirmou a metragem da estrutura localizada no parque aquático cearense. Assim, o "Tsunami Surge" foi desbancado pelo "Surreal", atração estadunidense que detinha o recorde global desde 2021.

Atração é a maior já construída na história do Beach Park

Conforme o Beach Park, a reconhecida montanha-russa aquática mais alta do mundo contou com um investimento de cerca de R$ 30 milhões. A atração é a maior já construída na história do Aqua Park.

O "Surreal" tem um design inspirado no surfe e une elementos como uma queda de 7 metros e espirais alucinantes que fazem referência aos "cutbacks". O público que se aventurar no brinquedo tem a experiência de "flutuar" de forma imersiva sobre as ondas, com os efeitos translúcidos.

Veja também Negócios Beach Park inaugura resort no 2º semestre em Aquiraz com investimento de R$ 150 milhões Ceará Beach Park retorna Promoção Residentes do Ceará com lanche grátis para os parques

Como é o descer no "Surreal"

Já no início da atração, os visitantes encaram uma subida que mostra a vista panorâmica do litoral. O trajeto alterna entre descidas intensas, curvas fechadas e trechos impulsionados por jatos d’água, que projetam as boias para cima e criam uma sensação contínua de velocidade, diferente dos toboáguas tradicionais.

A duração da descida no brinquedo é de cerca de 77 segundos, mais de 340 metros de percurso e velocidades que chegam a 42 km/h.

"O reconhecimento reforça a trajetória do Beach Park como referência global em entretenimento. O Surreal amplia essa projeção e traduz o trabalho do nosso time, que aposta em inovação e executa com excelência. Nosso foco é continuar elevando o nível da experiência e surpreendendo o público a cada novidade", afirma Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

A alta demanda da atração fez o Aqua Park implementar, pela primeira vez, o sistema de "fast pass", conhecido como um "corta-fila", permitindo acesso prioritário à atração.