Beach Park inaugura resort no 2º semestre em Aquiraz com investimento de R$ 150 milhões

O grupo Beach Park anunciou, nesta quarta-feira (29), a inauguração do Ohana Beach Park Resort para o segundo semestre deste ano. O investimento total foi de R$ 150 milhões.

Esse será o quinto resort do grupo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O empreendimento deve gerar 230 postos de trabalho em áreas como gastronomia, recepção e governança.

Segundo Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, o projeto está em fase de acabamento. As obras começaram em agosto de 2024.

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"O nosso grande investimento deste ano é o Ohana, que tem 226 apartamentos e deve abrir no segundo semestre. Ainda não temos a data exata, mas é um empreendimento com o qual estamos muito animados", afirmou.

O executivo fez a declaração durante evento que celebrou o recorde do Surreal, brinquedo reconhecido como a montanha-russa aquática mais alta do mundo.

Na tarde desta quarta-feira (29), o Guinness World Records oficializou que o Surreal, atração do Beach Park, é a montanha-russa aquática mais alta do mundo.

Como será o resort

O Ohana Beach Park Resort será um resort pé na areia com 226 apartamentos. Haverá opções standard a suítes de mais de 300m², com piscina, jacuzzi e jardim privativos.

A área social inclui piscina central de 400m², kids club, restaurante com culinária nordestina e terraço com vista para o mar.