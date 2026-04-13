Beach Park retorna Promoção Residentes do Ceará com lanche grátis para os parques

A campanha “Promoção Residentes do Ceará”, promovida pelo Beach Park, retorna com benefícios exclusivos e apresenta novidades para quem vive no estado aproveitar tanto o Parque Arvorar, quanto o Aqua Park, reconhecido pelo TripAdvisor em 2025 como o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas.

O ingresso individual para o Parque Arvorar está disponível por R$79,00 no Pix ou parcelado em até 10 vezes de R$8,90 no cartão, com direito a combo de sanduíche. Já o acesso ao Aqua Park sai por R$169,00 no Pix ou em até 10 parcelas de R$17,90, também com lanche grátis. Como destaque desta edição, o público pode adquirir um super combo que reúne os dois parques, com alimentação gratuita, a partir de R$199,00 no Pix ou parcelado em até 10 vezes de R$20,90.

As compras devem ser feitas exclusivamente pelo site clicando aqui até 29 de abril, com utilização válida até 15 de julho de 2026. O período contempla datas como Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalhador, Corpus Christi e as férias escolares.

A disponibilidade de ingressos promocionais varia conforme o dia escolhido, e a remarcação pode ser realizada sem custo, desde que dentro do prazo da campanha.

Diversão e contato com a natureza no Arvorar e no Aqua Park

O mais novo parque do Beach Park, o Parque Arvorar, é um convite para desacelerar, sem deixar a diversão de lado. O local é uma ótima opção de passeio para famílias que desejam se conectar mais com a natureza, com trilhas suspensas, três aviários e atrações interativas.

Entre as atrações estão a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica 360 graus; o Arvorão, circuito de trilhas aéreas com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário instalado na altura da vegetação, onde a diversão é testar o equilíbrio caminhando sobre redes. A atração principal são os três aviários onde é possível observar de perto mais de 250 animais diversas espécies de aves, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como a arara-azul, o periquito-da-cara-suja e a jandaia-verdadeira. A programação inclui ainda peças teatrais, oficinas e atividades recreativas.

No Aqua Park, os visitantes encontram atrações para todos os perfis, incluindo o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo. Com 28 metros de altura e 340 metros de percurso, a atração simula movimentos do surfe em uma experiência cheia de velocidade e efeitos visuais.

O parque reúne mais de 30 opções divididas entre níveis família, moderado e radical, garantindo diversão tanto para quem busca aventura quanto para quem prefere momentos mais tranquilos.

Serviço

Site oficial do Beach Park: https://beachpark.com.br

Central de Vendas: (85) 4012 3030

Localização: O Beach Park está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 30 minutos do aeroporto de Fortaleza