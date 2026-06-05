Querosene mais caro deve tirar 500 voos do Ceará nos próximos meses

A alta no preço do querosene de aviação deve levar à perda de aproximadamente 500 voos nos aeroportos do Ceará nos próximos meses. O levantamento foi feito pela Coluna com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A redução calculada é de exatamente 494 voos, distribuídos entre julho, agosto e setembro, meses de alta estação, nos aeroportos de Fortaleza, Jericoacoara e Juazeiro do Norte. Os números comparam as grades de voos previstas em 22 de março e 1º de junho.

A redução deve atingir voos do Brasil inteiro, reflexo direto da alta do petróleo. O barril do tipo Brent chegou a superar US$ 113 nas semanas mais tensas do conflito, mas recuou e era negociado na faixa de US$ 94 nesta sexta-feira (6), cerca de 30% acima do nível registrado no início de 2026.

Perda de voos entre as previsões de 22/03 e 01/06:

Julho: 146 voos (pousos e decolagens)

Agosto: 204 voos (pousos e decolagens)

Setembro: 144 voos (pousos e decolagens)

A redução é praticamente toda associada à Latam, que cortou voos em Fortaleza nos três meses:

Julho: 142 voos a menos

Agosto: 212 voos a menos

Setembro: 172 voos a menos

A queda poderia ter sido ainda maior, não fosse o aumento de voos da Gol no período: 8 voos a mais em agosto e 34 em setembro.

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Em nota, a Latam afirmou que "sua malha aérea é dinâmica e se ajusta à sazonalidade da demanda de passageiros e da oferta de voos, visando garantir maior eficiência e conectividade aos seus clientes" e que "quaisquer novas operações ou ajustes em sua malha aérea serão comunicados oportunamente".

Já a Azul se manifestou por meio da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). "Em razão da alta do QAV, as empresas estão redesenhando suas malhas e reduzindo a oferta de voos".

"A projeção para maio aponta 93 voos a menos por dia. Para junho, a previsão é de 121 voos a menos por dia. Os estados mais afetados estão nas regiões Norte e Nordeste. Até o momento, esse corte tem sido feito para preservar a conectividade aérea do País", completou a Abear.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.