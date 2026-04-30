Em Tauá, Campeonato de Ranch Sorting do Haras DFDN fortalece o agronegócio

O município de Tauá, na região dos Inhamuns recebe nesta sexta (1°) e sábado (02), a primeira edição do Campeonato de Ranch Sorting do Haras DFDN, iniciativa idealizada pelo Agro DFDN, liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho e pelo deputado federal Domingos Neto. O evento reúne competidores de todo o Ceará em uma modalidade equestre que alia técnica, agilidade e tradição, consolidando-se como uma importante plataforma de negócios, relacionamento e fortalecimento de marcas.

O Ranch Sorting, também conhecido como apartação de currais, é disputado em duplas e desafia competidores a separar cabeças de gado numeradas de um curral para outro, em ordem crescente, dentro de um tempo determinado. A prova exige precisão, estratégia e sintonia entre animal e competidor.

O evento movimenta a economia de forma transversal. Com a participação de 380 duplas, há uma demanda imediata por serviços de hotelaria, gastronomia e comércio local em Tauá e região. “Eventos como este funcionam como uma vitrine para criadores, valorizando o plantel de equinos da região”, destaca Domingos Filho.

Impacto no agronegócio

No setor do agronegócio, a presença de cerca de 70 cavalos de alto rendimento estimula o mercado de serviços veterinários e nutrição animal, através do consumo de rações, ferrageamento e cuidados especializados.

O impacto também é percebido culturalmente. “A lida com o gado é a raiz histórica da região. O Ranch Sorting moderniza essa tradição, transformando o trabalho cotidiano em um esporte técnico e organizado. Além disso, a presença da categoria infantil reforça o caráter familiar do evento, conectando as novas gerações às atividades rurais, destaca Domingos Neto.

Inscrição e premiação

O evento conta com R$ 15 mil em premiação, distribuídos entre as categorias Integração, Aberta/Open e Ranch Kids, incentivando desde competidores profissionais até iniciantes e o público infantil.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site www.agrodfdn.com.br.

As inscrições para Integração seguem até esta sexta, 1º de maio, às 12h, enquanto a categoria Aberta Livre recebe inscrições até 2 de maio, também até o meio-dia. Já a categoria Kids permite inscrição até minutos antes do início das provas.

Serviço

Data: 1º e 2 de maio

Local: Haras DFDN, Tauá – CE

Site para inscrições: www.agrodfdn.com.br

Instagram: @agrodfdn