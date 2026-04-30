Cearense comandará setor de Dívida Pública do Tesouro Nacional

O cearense Francisco Segundo comandará a subsecretaria da Dívida Pública do Tesouro Nacional.

Segundo é auditor federal de finanças e controle e também servidor de carreira da instituição desde 2014. Ele substituirá no cargo Daniel Leal, que assumiu como secretário da Instituição.

Currículo

Formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará e CFA Charterholder, Segundo já foi chefe de duas mesas de operações da Dívida, além de ter coordenado a Assessoria Econômica e Legislativa da Casa.

Foi também diretor de Programas na área de política fiscal do Ministério da Fazenda. No mercado privado, foi gestor de Renda Fixa na Asset do Bradesco e estrategista-chefe na Terra Investimentos.

Francisco Segundo integra a excelente safra de nomes fortes do Ceará que se destacam nacionalmente no mercado financeiro e na gestão pública na área econômica.