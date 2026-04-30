Sicredi Veredas gera R$ 147,7 milhões em benefícios aos associados

A Sicredi Veredas registrou R$ 147,7 milhões no resultado BES 2025 - Benefício Econômico do Sicredi, baseado na metodologia do Banco Central. O desempenho acompanha o crescimento nacional do Sicredi, que alcançou R$ 31,1 bilhões em benefícios no período, alta de 22% em relação ao ano anterior.

O indicador representa a economia real proporcionada aos associados. Na operação regional, o resultado da Sicredi Veredas é composto por R$ 69,5 milhões em Benefício Econômico de Crédito (BEC), R$ 36 milhões em Benefício Econômico do Depósito (BED) e R$ 42,1 milhões em Benefícios Econômicos do Exercício (BEE). Na prática, isso representa uma média de R$ 3.229,91 por associado.

De acordo com Hegel Nóbrega, presidente da cooperativa, o diferencial do modelo está na forma como o associado se posiciona dentro da instituição. “Quando alguém sai de uma instituição financeira tradicional para uma cooperativa, a principal mudança está no papel que ocupa. Aqui, ele deixa de ser apenas cliente e passa a ser dono do negócio, com direito à participação nas decisões e nos resultados”, afirma.

Como funciona o BES

O índice BES é formado por três pilares. O BEC estima a economia gerada em operações de crédito, considerando taxas, em média, mais baixas do que as praticadas no Sistema Financeiro Nacional. O BED mede o ganho adicional com depósitos, a partir de remunerações mais atrativas. Já os BEE incluem a distribuição de resultados, o pagamento de juros ao capital social e os valores destinados a ações educacionais e sociais.

Modelo cooperativista e diferenças

Embora ofereça produtos semelhantes aos de instituições financeiras tradicionais, como conta corrente, crédito, investimentos e seguros, o modelo cooperativista se diferencia na lógica de funcionamento. Nas cooperativas, o foco não está na geração de lucro para acionistas, mas no benefício dos próprios associados.

Isso também se reflete na forma como as taxas são aplicadas. Elas existem, mas têm como objetivo garantir a sustentabilidade da operação e a continuidade dos serviços, e não a maximização de lucro. Na prática, isso permite que as condições sejam mais equilibradas e alinhadas à realidade dos associados, contribuindo também para uma melhor organização financeira.

Entenda o capital social

Outro ponto central do modelo é o capital social, que representa a participação financeira do associado na cooperativa. Ao integralizar esse valor, o participante se torna coproprietário da instituição. Diferente dos bancos tradicionais, onde o capital pertence a acionistas, no Sicredi ele pertence aos próprios associados, fortalecendo a independência financeira da cooperativa e aumentando sua capacidade de conceder crédito com taxas justas.

Os juros ao capital social do Sicredi são remunerados anualmente e são baseados na taxa Selic. Além disso, o capital social pode gerar retorno ao longo do tempo. Na Sicredi Veredas, por exemplo, foram distribuídos R$ 23,7 milhões em juros sobre esse capital em 2025. A cooperativa também prevê a distribuição de mais de R$ 15 milhões em sobras para este ano, definidas de forma democrática em assembleia, conforme a utilização de produtos e serviços.

Atuação regional e serviços

Com mais de 33 anos de atuação no Ceará, a cooperativa está presente também no Maranhão e reúne mais de 46 mil associados. Em 2025, registrou crescimento de 21%, ultrapassando R$ 1,88 bilhão em ativos. Atualmente, abril de 2025, os ativos já passam de R$ 1,9 bilhões.

O portfólio inclui conta corrente, crédito, investimentos, seguros e previdência, com foco em atendimento próximo e humanizado. A proposta é aliar soluções financeiras ao desenvolvimento das comunidades onde atua. Além disso, a cooperativa é de livre adesão e está aberta tanto para pessoas físicas quanto jurídicas interessadas em se associar.

Serviço

Site: https://www.sicredi.com.br/coop/veredas/

Instagram: @sicrediveredas