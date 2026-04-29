Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 11 mil

Uma aposta do Ceará acertou quatro números do concurso 7012 da Quina, na terça-feira (28), e levou para casa R$ 11.235,12. O vencedor fez uma aposta simples, de cinco números, e é de Fortaleza.

O prêmio principal do sorteio acumulou, o que significa que nenhum apostador levou a quantia cheia. Por conta disso, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 3,6 milhões.

Aposta simples da Mega-Sena no Ceará garantiu R$ 41 mil

No mesmo dia, no soteio da Mega Sena uma aposta simples conseguiu cinco acertos e levou cerca de R$ 41 mil. O bilhete vencedor foi registrado no bairro Maraponga. O prêmio total era de R$ 115 milhões e também acumulou.

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O concurso 7012 aconteceu às 20h e foi transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Resultado da Quina 7012

As dezenas sorteadas foram: 44-53-54-57-75.

Confira valores recebidos pela aposta do CE:

Lotérica: Lotérica Lagoa da Sorte

Quantidade de números apostados: 5

Teimosinha: Não

Tipo de aposta: Simples

Valor do prêmio: R$ 11.235,12

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.