Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 115 milhões nesta terça-feira (28)

Saiba como realizar aposta no concurso 3.001.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:13)
Negócios
Imagem de bilhete da Mega-Sena, para matéria sobre mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões nesta terça-feira.
Legenda: Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.
Foto: Shutterstock/Hans Elmo.

A Mega-Sena desta terça-feira (28) pode pagar até R$ 115 milhões para o vencedor. O sorteio do concurso 3.001 será realizado nesta noite, a partir das 21h, em São Paulo. 

A transmissão será ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

No último sábado (25), nenhum apostador acertou as seis dezenas

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Veja também

teaser image
Negócios

Desenrola 2.0 irá permitir uso do FGTS para quitar total de dívida; entenda

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de bilhete da Mega-Sena, para matéria sobre mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões nesta terça-feira.
Negócios

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 115 milhões nesta terça-feira (28)

Saiba como realizar aposta no concurso 3.001.

Redação
Há 55 minutos
Produção de carros no Polo Automotivo do Ceará.
Victor Ximenes

Gigante chinesa negocia produção de carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará

A chegada do MG4 Urban ao mercado nacional foi confirmada pela MG Motor em março deste ano.

Letícia do Vale
28 de Abril de 2026
Vista de um corredor de um supermercado com um cliente com uma cesta na mão em primeiro plano.
Negócios

Supermercados do Ceará faturam R$ 11,6 bilhões em 2025; veja as maiores empresas

Estado amplia presença no ranking nacional da Abras, mas principais redes locais perdem posições na lista de 2026.

Paloma Vargas
28 de Abril de 2026
Ernani Viana.
Negócios

Morre empresário e ex-deputado cearense Ernani Viana

Dono do Grupo Ernani Viana, empresário foi responsável por fundar o empreendimento Garrote Village, em Caucaia.

Redação
28 de Abril de 2026
Bancadas de um supermercado exibem pilhas organizadas de batata-doce, cenouras, beterrabas, cebolas e alho em caixas plásticas verdes com etiquetas de preços em destaque. Ao fundo, o corredor da loja aparece levemente desfocado com clientes e funcionários circulando entre as prateleiras de hortifrúti.
Negócios

IPCA-15: prévia da inflação oficial sobe 0,89% em abril

Alimentação, bebidas e combustíveis puxaram o índice para cima neste mês.

Redação
28 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Construção civil está contra uso do FGTS no Desenrola 2.0

Para o Secovi-SP, maior entidade empresarial do setor no país, “o governo adota um caminho que pode prejudicar o patrimônio dos trabalhadores”

Egídio Serpa
28 de Abril de 2026
Victor Ximenes

Fortaleza ganha 25 mil novas empresas em 2026 e chega a 460 mil negócios ativos

Os bairros Aldeota e Centro lideram em número de empresas.

Victor Ximenes
28 de Abril de 2026
Negócios

Seguro alinha planejamento estratégico durante imersão em Fortaleza

Encontro com a alta liderança define indicadores de desempenho e expansão

Agência de Conteúdo DN
28 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Festa no mar: pesca da lagosta recomeçará sexta-feira

Cadeia produtiva lagosteira é importante para a economia do Ceará, que é líder nacional

Egídio Serpa
28 de Abril de 2026
Imagem ilustrativa de pessoas usando calculadora e com cartões em mãos.
Ana Alves

Lei do Superendividamento e 'atalhos' contra dívidas viralizam; veja o que você precisa saber

Ana Alves
28 de Abril de 2026
Um homem analisa uma conta de água da Cagece enquanto utiliza uma calculadora sobre uma mesa repleta de boletos e um calendário ao fundo. A imagem, capturada em close-over-the-shoulder, destaca o planejamento financeiro doméstico através do manuseio de documentos de cobrança e cálculos manuais.
Negócios

Desenrola 2.0 irá permitir uso do FGTS para quitar total de dívida; entenda

Os recursos do fundo não podem ser utilizados para amortização da dívida.

Redação
27 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Boletim Focus prevê inflação em 4,86% no fim do ano

“A inflação de serviços segue resistente, o mercado de trabalho continua aquecido e o canal fiscal não dá folga ao Banco Central", analisa o economista André Matos

Egídio Serpa
27 de Abril de 2026
Imagem de um pneu.
Auto

Pneus carecas: como identificar e resolver

Pneu é coisa séria. Deixá-lo em estado crítico é motivo de infração e causa acidentes.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem de uma calculadora, um cofrinho em formato de porquinho rosa e um celular que tem escrito Receita Federal na tela.
Negócios

PGBL pode gerar economia de até 12% no Imposto de Renda em 2026; veja como declarar

O planejamento deve ser feito com antecedência.

Paloma Vargas
27 de Abril de 2026
Foto que contém cachos de uvas em parreira plantada no Ceará. Uva é de cor arroxeada.
Agro

Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação

Produto pode ter como principal destino a Europa.

Luciano Rodrigues
27 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Alô, Setur! O Centro de Eventos do Ceará pede Socorro!

Um dos principais e muito bem projetados centros de feiras e exposições do país, o equipamento precisa de urgente manutenção

Egídio Serpa
27 de Abril de 2026
Bilhete da Mega-Sena em primeiro plano, com sua grade de números impressa em rosa, sobre uma superfície coberta por várias cdulas de dinheiro brasileiro, incluindo notas de 100 reais. O bilhete exibe o logotipo verde da Mega-Sena e ilustrações de moedas douradas ao fundo.
Negócios

Apostas simples no Ceará levam prêmio na Mega-Sena e faturam mais de R$ 64 mil

Sorteio do concurso 3000 ocorreu neste sábado (25); Prêmio acumulou em R$ 115 milhões.

Redação
26 de Abril de 2026
foto do apresentador Luís Ricardo durante transmissão do sorteio da Tele Sena.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (26/04)

O sorteio da edição número 101 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
26 de Abril de 2026
Imagem mostra embreagem desgastada para matéria sobre como saber se está ruim.
Auto

Como saber se a embreagem do seu veículo está ruim e evitar prejuízos

A embreagem é uma das peças mais caras do carro. Veja hábitos que aumentam sua durabilidade e evitam gastos inesperados.

Redação
26 de Abril de 2026
Foto mostra no palco do almoço do Lide Ceará, na ordem, Emília Buarque, Márcio Feitoza, Marcelo Feitoza e Felipe Oquendo.
Negócios

Nubank já tentou comprar banco cearense três vezes, diz CEO da "meutudo"

Empresa cearense já possui autorização do Banco Central para se tornar uma plataforma financeira com todos os serviços de mercado.

Paloma Vargas
26 de Abril de 2026
Na foto, aparece a mão esquerda de um homem branco com um celular. Na tela há alguns aplicativos instalados e a outra mão fazendo o movimento de clicar.
Negócios

Empresas oferecem empréstimo com celular como garantia e bloqueiam aparelhos; veja direitos

Lei estadual que tratava do tema foi suspensa no início deste ano.

Paloma Vargas
26 de Abril de 2026
IMPOSTOS
Victor Ximenes

Reforma Tributária: regulamento da CBS e IBS está previsto para sair até o fim de abril

Período de transição exige ajustes em sistemas e classificação fiscal.

Victor Ximenes
26 de Abril de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1246 de hoje 25/04; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2384 de hoje, 25/04; prêmio é de R$ 21,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6060, deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1205 de hoje, 25/04; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7010, deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3670, deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 349 de hoje 25/04; prêmio é de R$ 37,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 3000 deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 100,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026